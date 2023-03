Lien ontdekte passie voor keramiek na het overlijden van haar ouders

Lien Mussely verloor haar beide ouders op korte tijd. Maar uit dit moeilijk afscheid, werd er ook iets moois geboren. “Toen mijn mama stierf, nam ik samen met haar keramiekmateriaal ook haar passie over. Op het moment dat ik voor het eerst een blok klei in mijn handen kreeg, wist ik onmiddellijk dat ik mijn passie gevonden had.”

Lien Mussely (39) heeft haar atelier bij haar thuis in de Rietkraagstraat in Oostkamp. Daar creëert ze handgemaakte keramiek volgens -of in het teken van- de Circle of Life, wat overigens ook de naam van haar zaak is.

Circle of Life staat symbool voor geboorte, het leven en afscheid. Helaas is dit mooie keramiekverhaal van Lien uit dat laatste gegroeid.

“Op korte tijd verloor ik mijn beide ouders, Luc Mussely en Annemie Soete. Mijn papa heeft tien jaar gevochten tegen kanker, maar is 6,5 jaar geleden overleden. Zijn afscheid heeft hij zelf nog georkestreerd. Hij zorgde er zelfs nog voor dat hij aanwezig kon zijn op zijn koffietafel. Het blijft een dag waar we mooie herinneringen aan koesteren.”

“Mijn creativiteit kreeg een boost toen mama een urne maakte voor papa”

“Mijn mama heeft papa’s dood helaas niet kunnen verwerken en is anderhalf jaar later uit het leven gestapt. Gestorven door en voor de liefde. Een tweede keiharde opdoffer voor mijn broer, zus en mezelf. Het is superzwaar geweest voor ons, maar we werden thuis met de paplepel ingegeven dat je uit iets negatiefs ook iets positiefs kunt halen Hij heeft gelijk gekregen. Uit dit moeilijk afscheid is ook iets moois geboren”, opent Lien het gesprek.

De creativiteit zat al in haar bloed, maar kreeg bij Lien pas echt een boost toen haar mama een urne maakte voor haar papa. “Toen mijn mama stierf, nam ik samen met haar keramiekmateriaal ook haar passie over. Ik ervoer hoeveel troost en kracht je krijgt als je op een persoonlijke manier afscheid kan nemen. Die ervaring deel ik dan ook graag met mensen die (moeten) omgaan met een verlieservaring. Samen met hen creëer ik een gepersonaliseerde urne of aandenken”

Lien maakt vooral urnen voor thuisbewaring. “Zo kunnen we onze dierbare dicht bij ons houden. Door de dood letterlijk en figuurlijk deel te laten uitmaken van het leven werk ik ook taboedoorbrekend. Ik maak gebruik van pure klei. Zo wil ik dichtbij de natuur in al zijn schoonheid en eenvoud blijven.”

Eigen stijl

Toen Lien voor het eerst een blok klei in haar handen kreeg, wist ze onmiddellijk dat ze haar passie gevonden had. “Ik kan er uren over vertellen en wil steeds meer kennis opdoen. Waar ik voordien naar een voorbeeld werkte, is nu mijn eigen stijl geboren. Het is heerlijk om uit niets iets te creëren. Doordat mijn werken vanuit mijn hart komen, is het heel gemakkelijk om alles met veel liefde te maken. Dit straalt mijn werk dan ook uit en dit wil ik ook binnenbrengen bij de mensen thuis. Ondertussen heb ik mijn collectie ook uitgebreid met geboorte, het leven en kunst. Vier begrafenisondernemers bieden ook mijn urnes, groot en klein, aan.”

Lien heeft zelfs van haar passie haar beroep kunnen maken. “Mijn papa schreef ooit ‘volg je innerlijke ik’. Onlangs las ik de zin ‘hoe meer je jezelf vindt, des te meer het leven jou zal vinden’. Heel toepasselijk. Ik ben blij dat ik mijn passie ook kan delen met anderen. Sinds twee jaar begeleid ik mensen in het keramiekatelier van Inghelburch, een centrum voor psychische revalidatie in Brugge.”

Door haar verhaal te delen, wil Lien ook anderen inspireren of een duwtje in de rug geven. “Blijf erin geloven en vertrouwen dat alles goed zal komen. Ga eens terug in de tijd en bedenk wat je vroeger graag deed. Ikzelf speelde vroeger bijvoorbeeld graag met plasticine. En zie nu…”

www.circle-of-life.be