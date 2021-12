Lien Degrieck en co zwemmen in koude Noordzee: “Net alsof grote last van je schouders valt”

‘Goed zot’. Het is de reactie die Lien Degrieck (24) krijgt van heel wat vrienden en familie. De reden? Wekelijks trekt ze met enkele vrienden naar het Oostendse strand om er te zwemmen in de ijskoude zee. “Verstand op nul en we duiken het water in, al raad ik toch aan om jezelf daar eerst op te trainen.”

De Oostendse Lien trok begin dit jaar vijf maanden lang naar IJsland, waar ze als vrijwilliger aan de slag ging om er af afval op de stranden te ruimen. Lien staat bij haar vrienden en familie bekend als een levensgenieter en van het leven genieten, dat doet ze ook. In IJsland leerde ze het zwemmen in koud water kennen, al was het water daar nog enkele graden kouder dan ons zeewater. Momenteel bedraagt de temperatuur van ons zeewater zo’n 9 graden, maar dat is meer dan voldoende om bij aanraking in ‘Cold Shock’ te gaan.

Samenhorigheid

“Het is vooral goed voor de gezondheid, zowel fysieke als mentaal”, verklaart Lien. “Op fysiek vlak is het goed om je metabolisme te bevorderen. Je stimuleert zo de aanmaak van bruin vetweefsel. Hoe meer bruine vetcellen, hoe beter, want die slaan in tegenstelling tot witte vetcellen, geen vetten op. Het zijn net die bruine vetcellen die het vet verbranden.”

“Het fysieke is belangrijk, maar het mentale is des te belangrijker. We doen het vooral ook om samen te zijn met de maten. In dat koude water springen geeft een bijzonder gevoel van samenhorigheid. Het valt haast niet te omschrijven. Dat moment waarop je het eigenlijk ijskoud hebt, maar toch denkt: gasten, we hebben het toch maar even gedaan, hé. Dat is prachtig.”

In de koude zee vergeet je wie je bent en waar je voor staat

Mentaal zorgt het volgens Lien vooral voor een leeg hoofd achteraf. “Je vergeet gewoon alles”, zegt Lien. “Je vergeet wie je bent en waarvoor je staat. Je vergeet alle zorgen en alles wat er momenteel in onze maatschappij speelt. Net dat maakt het zo geweldig. Je bent niet meer gefocust op wat er in je hoofd rondhangt, dat verdwijnt. Alle druk is weg, net alsof er een grote last van je schouders valt. Dat duurt niet lang, hé. Maar het is net voldoende om even alles van je af te schudden.”

Lien beleefde een prachtige tijd in IJsland en miste het land. Dat was de drijfveer om de koude terug op te zoeken, zoals ze die in IJsland heeft ervaren.

Immens geluk

“Ik mis het land bijzonder hard”, zegt ze daarover. “Op een moment zat ik er zelfs volledig door omdat het gemis zo groot was, dat ik dacht: ik ga gewoon zwemmen. Op die manier zou ik voelen wat ik daar heb gevoeld, want in IJsland kan het dus verschrikkelijk koud zijn.” (lacht) “Het gaf me zo’n immens gevoel van geluk. Daarom zocht ik enkele metgezellen die net als ik in het koude water wilden springen. Ondertussen zijn we al met een leuke bende en dat maakt het extra plezant.”

Lien is intussen voor drie maanden naar de sneeuw vertrokken om er als toeristengids te werken. “Maar ik ga er vooral ook om van de natuur te genieten en te snowboarden. Genieten van het leven, zeg maar.”