Lien (43) leeft met parkinson en put kracht uit avonturen van Karel Sabbe: “Als ik een moeilijke oefening afwerk, noem ik het een Karel-momentje”

Zondag bereikte ultraloper Karel Sabbe het eindpunt van zijn nieuwe recordpoging. Op 31 dagen, 19 uur en 40 minuten liep hij Nieuw-Zeeland van noord naar zuid. Daarmee snoept hij maar liefst 17 dagen van het vorige record op de Te Araroa. Ook Lien Deryckere volgde het avontuur op de voet. De 43-jarige mama uit Kortrijk gaat de uitdaging aan met de ziekte van Parkinson, en put kracht en moed uit de prestaties van mensen als Sabbe. “Zij bewijzen dat lichaam en geest tot veel in staat zijn”, vertelt Lien.

“Dit was de meest diverse trail die ik ooit liep”, reageert Karel Sabbe daags na het bereiken van Bluff, het eindpunt van de meer dan 3.000 kilometer lange Te Araroa. “Van vulkanen tot het regenwoud, van de Zuidelijke Alpen tot het kajakken van rivieren, het was een episch avontuur. Op het ene moment kon je rustig ‘cruisen’ over beloopbare trailpaden, om dan plotseling een ruig stuk tegen te komen waar je uren deed over een paar kilometer. Nu is het tijd om wat slaap in te halen. Bedankt aan de crew en aan alle Nieuw-Zeelanders voor hun ongelooflijke steun.”

Ook in België werd Sabbe zijn nieuwe recordpoging van dichtbij gevolgd. De Facebookpagina Karel Sabbe Ultrarunning telt intussen 35.000 leden, op Instagram heeft Sabbe 72.000 volgers. Een van de vele fans is Lien Deryckere, een jonge mama uit Kortrijk die kracht en positiviteit put uit Sabbe zijn gekke sportprestaties.

“Hij is iemand die bewijst dat lichaam en geest tot veel in staat zijn”, vertelt Lien. “Het is inspirerend, en het helpt mij om hoopvol vooruit te kijken.” De 43-jarige Kortrijkse is een fervent fietser. In 2018 voelde ze tijdens een van haar wekelijkse ritten fysieke kwaaltjes opkomen, zonder duidelijke oorzaak. “Het begon met een krop in de keel. Een echo liet uitschijnen dat alles oké was. Het komt door de stress, hoorde ik. Dat kon ik ergens wel begrijpen. Een job met een jong gezinsleven combineren, is niet altijd evident.”

Bewegingsstoornissen

“Ik bleef consequent fietsen en sporten, maar merkte dat mijn benen een eigen willetje begonnen te krijgen. Als ik mij goed concentreerde, reed ik verder. Maar zodra ik opging in de omgeving botste mijn linkerbeen tegen het frame van mijn fiets. Dat was erg vreemd. In de zomer van 2020 hadden we Nederlandse vrienden op bezoek. Die dag vergeet ik nooit. ‘Lien, wat is dat met uw arm?’, zei een vriend. Het was de eerste keer dat het voor iemand echt opviel dat mijn arm ongewoon naast mijn lichaam hing. Daarna trok ik opnieuw naar de dokter. Ik kon de problemen niet meer negeren, het waren bewegingsstoornissen.”

Lien onderging in alle corona-eenzaamheid verschillende onderzoeken. “Op die manier kon men zaken uitsluiten. Tot op een dag mijn neuroloog voor het eerst over parkinson sprak. Een specifieke hersenscan bevestigde dat vermoeden. De ziekte van Parkinson. Ik was net 39 geworden.” Een harde klap, en door de lockdownmaatregelen was het niet mogelijk om die met veel vrienden en familie op te vangen.

Wifiverbinding

Vier jaar later vergelijkt Lien haar situatie met de wifi van een gsm. “De telefoon werkt nog, maar door een slechte wifiverbinding kan je bepaalde apps niet of minder gebruiken. Door die mindere connectie in mijn hersenen lopen wat lichaamsfuncties spaak. Dat is zowel op motorisch als op mentaal vlak, de fijne motoriek wordt lastiger en ik heb moeite met concentratie en slaap. De ziekte is niet te stoppen, er worden steeds meer cellen afgebroken. Dat is bijzonder moeilijk voor mij en mijn gezin.”

Maar Lien is strijdvaardig en weigert in een hoekje te kruipen. “Je bent nooit te traag om te schitteren. Parkinson kan gênant zijn, en zo isoleren lotgenoten zich. Maar dat moet je voorkomen. We geven niet op en blijven ons inzetten. Recent heb ik mijn rijbewijs ingediend. Dat is hard. Maar ik heb een bakfiets gekocht zodat ik nog boodschappen kan doen. De fiets is knalroze en heeft een speciaal gravelstuur, zodat ik meer grip heb en in een natuurlijke houding kan fietsen.”

Karel-dag

Lien put ook kracht uit sportieve prestaties van anderen. “Mijn osteopaat is Joren Biebuyck, vast crewlid en boezemvriend van Karel Sabbe. Zo leerde ik hun avonturen kennen. We spraken er geregeld over, zeker toen Sabbe vaker in het nieuws kwam. Joren vroeg dan hoe het met mij was. ‘Ik heb een Karel-dag vandaag’, zei ik. Een dag waarop ik alles aankon. Helaas moet ik tegenwoordig spreken over Karel-momentjes, in plaats van dagen. Maar ze zijn er wel.”

“Het is geen 3.000 kilometer dwars door Nieuw-Zeeland. Maar als ik een zware oefening tot een goed einde breng, of een gelukzalig momentje op de fiets beleef, dan denk ik: ‘Dit is een Karel-moment’. Ook dat menselijke aspect van die avonturen spreekt mij aan. Die crew is een hechte vriendengroep, dat is zo mooi om te zien. Erg inspirerend.

Ja how, vwort

Joren maakte zich tijdens de Barkley Marathons onsterfelijk door Sabbe tijdens de korte pauzes vooruit te stuwen met ‘Ja how, vwort’. Lien – die zich graag creatief uitleeft – maakte voor Joren een T-shirt met de uitspraak op. Zelf borduurde ze de woorden op haar koerspetje. “Soms mag je niet te veel nadenken. Dan kruip ik op mijn fiets en zeg ik ja how, vwort.”