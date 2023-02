Liefst 350 oud-leerlingen en oud-leerkrachten houden reünie in Sint-Leo Hemelsdaele

In Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge kwamen zo’n 350 oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de voormalige scholen Sint-Leocollege en Lyceum Hemelsdaele opdagen voor een oud-leerlingenreünie.

Zowel in het vroegere lyceum als in het college waren rondleidingen voorzien. De lichting 1972-1973 werd in extra in de bloemetjes gezet (zie foto). Het was de tweede keer dit schooljaar dat een oud-leerlingenreünie plaatsvond, nadat een eerdere editie wegens de coronapandemie niet kon doorgaan. (PDC/foto PDC)