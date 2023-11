Liefst 22 Ruiseleedse handelaars nemen deel aan eindejaarsactie met Unizo: massa aankoopbonnen te winnen

Niet minder dan 22 Ruiseleedse handelaars zetten dit jaar in samenwerking met Unizo hun beste beentje voor tijdens een eindejaarsactie, die loopt van 1 tot en met 31 december. Ditmaal zijn er zoals vorig jaar geen wijnflessen te winnen, maar aankoopbonnen van 10 euro. Dankzij een kraslotje ziet een klant meteen of hij of zij iets gewonnen heeft.

Tijdens de voorstelling van de eindejaarsactie stipte Unizo-bestuurslid Thierry Demeyer nog even aan hoe belangrijk een ledenorganisatie zoals Unizo is. “Het gelijkschakelen van de pensioenen, het niet verplicht ziektebriefje of de flexijobs zijn slechts enkele niet zo evidente resultaten”, aldus Demeyer. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de steun van het gemeentebestuur, dat de eindejaarsactie dit jaar sponsort met 2.500 euro.

Kraslotjes

De actie is de eenvoud zelve: per aankoopschijf krijgt de klant een kraslotje, waarmee meteen duidelijk wordt of je al dan niet een aankoopbon van 10 euro gewonnen hebt. Die aankoopbonnen kun je spenderen in de zaak, waar je het winnende lotje kreeg. Maar ook als je niets wint, kun je die loten nog stoppen in de grote rode box vlakbij het gemeentehuis. Dan maak je nog eens kans op enkele waardevolle prijzen met onder meer een hoofdprijs van 500 euro. Klanten krijgen tot en met 31 mei de tijd om hun bonnetjes in te wisselen. (GGM)