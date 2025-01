Liefst 130 winnaars bij Actief Wenduine

Handelaarsvereniging Actief Wenduine organiseerde ook dit jaar weer een geslaagde eindejaarsactie. Uit de duizenden geldige tombolabiljetten, werd een 130-tal winnaars getrokken. De hoofdprijs, een reischeque ter waarde van 1.000 euro, werd gewonnen door de familie Cornil uit Wenduine.

De overige winnaars (de volledige lijst hangt uit in de Spar en de Primavera in de Kerkstraat) kunnen op afspraak hun prijs komen afhalen. “Onze geslaagde eindejaarsactie zorgde samen met het Wenduuns Winterdorpje opnieuw voor heel veel sfeer, gezelligheid en warmte in Wenduine”, zegt voorzitter Yves Raguet.

“En we blijven ook nu niet stilzitten: op zaterdag 1 februari zorgen we met ‘Alpenfever’ voor een leuke avond in tirolersfeer. Zo wordt de lange winterperiode doorbroken. Vanaf 17.30 uur kan je in zaal Wielingen terecht voor een heerlijk Alpenbuffet, daarna kan je de beentjes uitzwaaien op de tirolerbeats van dj Olivier.”

Inschrijven kan via actiefwenduine@outlook.be of bij café Central in de Kerkstraat.

(WK)

Winnaars die hun prijs nog moeten afhalen, kunnen een mailtje sturen naar secretaris martinesteemans@outlook.be.