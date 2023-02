Liefdesbrief uit 1965 gevonden bij dakwerken in restaurant ‘De Hollemeersch’, maar wie schreef hem?

“Bij onze eerste ontmoeting in de herberg in het dorp was mijn hart als op grond gevallen.” Dat schrijft op 22 april 1965 een 17-jarige knaap in een liefdesbrief aan zijn liefste Yvette. Of die de schrijfkunsten van de jongeman ooit onder ogen kreeg, is maar de vraag. De brief werd immers bijna 60 jaar later aangetroffen tijdens zolderwerken in restaurant De Hollemeersch op de flanken van de Kemmelberg. “We zouden graag weten wie de briefschrijver is, maar hij blijft heel mysterieus over zichzelf.”

“Ik ben 17 jaar oud en werk nu in het hotel op de Kemmelberg namelijk ‘De Hollemeersch’ van waaruit ik zal schrijven in geval dat mag van je ouders. Als dat niet mag, schrijf dan zo spoedig mogelijk terug. Maar ik zal jou, liefste Yvette, zeker nooit vergeten.” 57 jaar lang bleef een brief waarin bovenstaande passage staat onaangeroerd liggen op de zolder van het hotel-restaurant in de Lettingstraat in Dranouter, op de flank van de Kemmelberg. Bij dakwerken die momenteel bezig zijn, kwam de liefdesbrief toevallig boven water.

Isolatie

“Waar er nu kamers zijn, was er in de tijd dat de brief werd geschreven een open zaal”, zegt zaakvoeder Laurens Van Den Weghe (58). “Toen ik tijdens de werken een stuk isolatie terug op zijn plaats aan het duwen was, viel mijn oog op het een opgevouwen papiertje. Na het openplooien kon ik duidelijk lezen wat er stond geschreven. Het verbaast me dat je het nog zo duidelijk is, het papier ligt er bijna 60 jaar en is zeer broos geworden.”

“Wie de brief neerpende, mag die gerust terughebben, maar we moeten natuurlijk eerst weten wie het is”

“De schrijver kon wellicht niet meer bij de brief nadat hij hem opzij had gelegd. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij zijn liefdesverklaring zou zijn vergeten. Die jongen moet die brief wellicht hebben verstopt voor iemand. Al het personeel sliep daar toen samen. Misschien was hij bang dat iemand zijn liefdesverklaring zou te zien krijgen.”

La mémoire du village

Laurens staat al 17 aan het hoofd van de zaak, maar hij heeft geen idee van wie de brief afkomstig kan zijn. “Hoewel de liefdesverklaring is geschreven in een mooi handschrift, is de naam van de auteur niet volledig duidelijk”, zegt de uitbater. Bij het goed bekijken lijkt het om Luc of Jean-Luc te gaan. “Wie de brief neerpende, mag die gerust terughebben, maar we moeten natuurlijk eerst weten wie het is. Ik vermoed dat het toch iemand uit de buurt moet zijn. Ook wie de Yvette is weten we niet. De brief is echter een mooie souvenir om in te kaderen, het zou fijn zijn mocht hij bij de eigenaar terecht komen. Ik heb al aan verschillende mensen gevraagd of zijn geen idee hebben van wie de brief is, maar zonder resultaat. Ik had het willen vragen aan mijn ma, maar die is er niet meer.”

De kans dat de moeder van Laurens zou hebben geweten wie de briefschrijver was, is groot. Monique Dekeerle, die in 2018 op 91-jarige leeftijd stierf, werd ooit in een Franse krant beschreven als ‘la mémoire du village’. “Maar misschien is er een lezer van de krant die weet wie de mysterieuze briefschrijver is, of wie Yvette is.”