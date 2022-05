Liefde op de Sinksen: Shari (32) en Aliou (34) vormen sinds 6 jaar koppel

Shari Dewaegenare (32) leerde Aliou Baldé (34) zes jaar geleden kennen op een feestje in de bar ‘La Bodeguita del Medio’ tijdens Sinksen. Na een misverstand geraakten ze aan de praat, dansten ze de hele nacht en deelden een eerste kus. “Ik dacht eerst dat dit gewoon zo’n dronken Sinksenavond was.”

Shari meende Aliou te herkennen op het feestje en wuifde naar hem. “Ik kende ze niet, maar als een mooi blond meisje met prachtige ogen naar je zwaait, dan zwaai je terug”, grapt Aliou. Het misverstand was de start van een eerste conversatie. Praten ging al snel over in dansen tot in de late uurtjes.

“Na de Cubaanse bar liepen we zelfs hand in hand richting De Gouden Aap. Daar zijn we nog lang gebleven, het was zeker zes of zeven uur ‘s morgens. Daar heeft Aliou me dan voor het eerst gekust. Hij vroeg me of ik mee wou naar zijn huis, maar dat heb ik geweigerd (lacht). We namen vervolgens afscheid en ik dacht eerlijk gezegd dat ik hem niet meer zou horen. Er was wel een klik, maar ik dacht dat dit gewoon een dronken Sinksenavond was”, zegt Shari.

Liefde op eerste gezicht

De volgende dag kreeg Shari echter een bericht van Aliou. Sindsdien zijn ze blijven sturen en was een eerste date gepland, een week later op het terras van Café 56, samen met een vriend en zijn vriendin. Shari was wat nerveus, maar Aliou zag het volledig zitten en had al een cadeau gekocht voor haar.

“Ik ben een sneakeraddict en had voor Shari Jordans besteld. Als ze mijn vriendin wordt, moet ze toch op zijn minst de juiste schoenen hebben”, lacht Aliou. “Ik wist meteen dat zij de vrouw van mijn leven was, het was liefde op het eerste gezicht.”

Ik kende ze niet. Maar als een mooi blond meisje naar je zwaait, zwaai je terug – Aliou Baldé

Bij Shari was de vonk ook heel snel overgeslagen, maar het voelde voor haar allemaal wat onrealistisch en dacht dat er misschien een addertje onder het gras zat. Shari was initieel iets terughoudender dan enthousiaste Aliou, maar dat duurde niet lang. Zes maanden na de eerste succesvolle date woonden ze samen in een huis in Bavikhove.

“Het zat goed, dus besloten we er gewoon voor te gaan, maar wonen bij Aliou in Avelgem vond mijn familie te ver”, zegt Shari. “Het was voor mij een grote stap, ik laat mijn appartement en vrienden in Avelgem achter voor een nieuw relatie, je weet het natuurlijk nooit zeker”, vult Aliou aan.

Hoogzwanger gehuwd

De relatie werd echter steeds sterker en de liefde groter. Hoogzwanger van hun eerste dochter Rougui trouwden Aliou en Shari het jaar erop in augustus. Het was een gezellig tuintrouwfeest met familie en dichte vrienden. Tijdens de zwangerschap van hun tweede dochter Koura, anderhalf jaar later, kochten Shari en Aliou hun huis in Harelbeke. Vier maand geleden werd het gezin uitgebreid met een zoontje, Daye Soupless.

Zie ons samen oud worden en nog steeds dansen op Sinksen

“Dit jaar kunnen we eindelijk nog eens met ons tweetjes Sinksen vieren. Vorige edities was ik zwanger, en ging ik dus vroeg naar huis, of was er de coronapandemie. We gaan sowieso weer naar La Bodeguita, dat is echt onze muziekstijl. Het is ons vaste plekje op Sinksen. We nemen ook de kindjes mee in de namiddag omdat er daar normaal gezien wat randanimatie is, maar we hebben vervolgens wel een babysit geregeld zodat Aliou en ik nog lang kunnen dansen”, zegt Shari.

“Shari kan echt heel goed dansen. Dat was ook een van de dingen die ik zo fantastisch vond aan haar toen we elkaar voor het eerst leerden kennen. We delen dezelfde muzieksmaak en zijn allebei heel sociaal”, zegt Aliou. “Het eerste wat mij opviel was zijn mooie lach, ik val ook wel op exotische mannen. We staan alle twee met onze voeten op de grond en respecteren iedereen. Hij deed ook echt zijn best om te tonen dat hij serieus was. De liefde is nog steeds even groot als toen. Ik zie me oud worden met hem. Samen dansen op Sinksen, maar dan wel met een Aliou met grijze dreadlocks”, glimlacht Shari.