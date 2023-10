Liedjes over rouw en troost in Groot-Menen op 1 november

Tijdens de herdenking op 1 november brengen lokale muzikanten, dichters en vertellers met ‘Reveil’ graag een eerbetoon aan de overledenen. In Groot-Menen is zorgen onze streekmuzikanten Ben Hamers (67) en Bo Decramer (63) hiervoor.

Ingetogen concerten

Met Reveil worden ingetogen concerten gegeven op 1 november en dat op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen. “Al enkele jaren organiseert bijna 1 op de 2 Vlaamse gemeenten op 1 november samen met Reveil een troostconcert. Daarbij brengen lokale muzikanten, dichters en vertellers een eerbetoon aan de overledenen. Ben en ik zorgen daar al twee jaar voor hier in Lauwe en Menen”, zegt Bo Decramer. Troostcovers en troostende tekstjes voor een warmere rouwcultuur, dat is ‘Reveil in Lauwe en Menen’ op woensdag 1 november. “Dit jaar zullen we ook een concert geven op de nieuwe begraafplaats van Menen. Zo vouwen we vanaf nu de warme Reveil-mantel open over heel Groot-Menen”, vertelt Ben.

Ook vorig jaar kwam het publiek naar de bezinningsruimten afgezakt om er een zinvol uur door te brengen met liedjes en teksten over afscheid, rouw en troost. Bo en Ben brengen dus opnieuw een ingetogen akoestisch concertje voor alle mensen met gelijk welke verdraagzame godsdienst of ideologie. “We zullen onder ander de muziek van Wim De Craene, Nick Cave, Johnny Cash, Willem Vermandere, Roger Whitakker, en zoveel meer ten gehore brengen tijdens deze herdenkingsdag”, weet Bo. “Het is voor ons ook vrijwilligerswerk. Als gelegenheidsduo geven we met veel plezier deze concerten tijdens Reveil”, aldus Ben.

Deze gratis concerten van een uur lang zullen plaatsvinden in het bezinningshuisje op het kerkhof van Lauwe, Menen en Rekkem met zittend publiek. “Iedereen uit Groot-Menen, maar ook mensen van elders die de overledenen willen herdenken met iets meer dan de jaarlijkse pot chrysanten, zijn meer dan welkom”, zegt Bo. Tussen de nummers door zullen inwoners Olivia Van Buggenhout en Yasmine Donckels enkele passende korte tekstjes en gedichten voordragen over afscheid en gemis, maar ook over warme herinneringen met veel hoop.