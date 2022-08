Lid van Orde van de Heilige Sint-Sebastiaan in Europa: Twee schutters zijn nu ridder

Hans Vanbockstael (61) uit Beselare en Patrick Syx (62) uit Geluveld werden opgenomen in de Orde van de Heilige Sint-Sebastiaan in Europa. Dit gebeurde in Deinze tijdens het schutterstreffen met aanwezigen uit heel Europa. Het treffen lokte niet minder dan 45.000 bezoekers. De Orde van de Heilige Sint-Sebastiaan is het hoogste niveau in de schutterssport.

De twee schutters uit groot-Zonnebeke werden tot ridder geslagen door prins de Merode uit Oostenrijk. “Om deze uitreiking te mogen ontvangen, moet je eerst opgemerkt worden, voorgedragen worden en lid zijn van het Belgisch overlegorgaan om na overleg goedgekeurd te worden door het presidium van Europees Ridderschap van Europa”, zeggen Hans en Patrick.

Tradities respecteren

“Zelf ben ik betrokken bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden”, gaat Hans door. “Ik ben voorzitter van het verbond Zuidwestland en van de Federatie van Historische Schuttersgilden regio West-Vlaanderen en zit in de raad van bestuur van FVHS. Zo zorg ik onder andere mee voor de organisatie van de gildedagen in onze regio. Wij werden beiden opgemerkt voor de cultuur die onze schuttersport siert: het herstellen van ons patrimonium, de gebruiken en tradities die we respecteren zoals het eren van onze patroonheilige Sint Sebastiaan en het organiseren van gildedagen in de regio. Patrick werd ook opgemerkt voor zijn grote steun aan de tentoonstellingen bij al deze gelegenheden.”

Van de federatie kregen we voor 2023 de gildedag toegewezen

Gildedagen

Van beide nieuwe ridders wordt nu verwacht dat ze bij iedere gelegenheid het ereteken dragen. Het nog te krijgen diploma met de toekenning van het ridderschap zal door Prins de Merode en zijn Europees presidium ondertekend worden. “Door onze opmerkelijke inzet en toewijding kregen we van de federatie voor 2023 de gildedag toegewezen. Deze vindt de laatste zondag van september plaats in het kasteeldomein van Zonnebeke. De editie 2022 gaat door op 11 september in Mechelen. We zullen er met onze gilde in groot ornaat aanwezig zijn”, besluit Hans.