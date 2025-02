Lichtwandeling Ware Gloed trapt WarMegem op gang: “Erg indrukwekkend”

De Paardenstad wordt voor het vijfde jaar op rij tien dagen omgetoverd tot WarMegem. Tijdens het eerste weekend staat de populaire lichtwandeling Ware Gloed op het programma. “De projecties op de fonteinen in het park vond ik het allermooist”, klinkt het bij een bezoeker.

“De gezellige sfeer van de kerstperiode en het nieuwe jaar trekken we door naar valentijn. Waregem wordt tien dagen lang de warmste plek van het land.” Aan ambitie geen gebrek bij het stadsbestuur. De vijfde editie van WarMegem werd vrijdag op gang getrapt met Ware Gloed. Drie avonden op rij – zondagavond sloot het spektakel af – werd het centrum omgetoverd tot “een feeëriek parcours met indrukwekkende lichtinstallaties en lumineuze verrassingen”.

Nieuw dit jaar is de vaste in- en uitgang in park Casier, waardoor er een duidelijk parcours werd gecreëerd. Starten doe je in de Keukeldam, om het park later te verlaten via de Markt. Een toertje rond en door de kerk en een muzikale lichtinstallatie in Het Pand vormen het slotstuk van Ware Gloed. De openingsavond op vrijdag trok alvast heel wat nieuwsgierige bezoekers.

Gekleurde paddenstoelen

“Het is een hele mooie en rustige wandeling”, vertelt Pieter-Jan. “De gekleurde paddenstoelen en de projecties op de fonteinen in het park vind ik het allermooist.” “Elk jaar ben ik verbaasd”, vult Nikita aan. Tomas zakte zelfs speciaal vanuit Brussel af voor de derde editie van Ware Gloed. “Het is fantastisch”, klinkt het.

“Ik wou de openingsavond met enkele vrienden meemaken en vind het erg indrukwekkend. Mijn favoriete deel is de passage door de kerk. Dat vond ik echt fantastisch, zeker met live muziek van de organist erbij. De warmte in de kerk was ook mooi meegenomen.”

Groene bril

Aline haar lievelingsonderdeel was een van de nieuwe installaties. “Op de Markt krijg je een groene bril waarmee je als verrassing op alle lichten mooie hartjes ziet. Ware Gloed is een zeer leuk concept, en het was aangenaam wandelen. Nu gaan we nog een hapje eten en iets drinken.”