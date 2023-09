Lichttunnel wordt blikvanger van vernieuwde Winter in Oostende

Na een afwezigheid van drie jaar zal de spectaculaire lichttunnel in de Adolf Buylstraat in Oostende een comeback maken. De tunnel van meer dan 180 meter overkapt de Adolf Buylstraat van 1 december tot en met 7 januari met meer dan 230.000 gekleurde LED-Lichtjes. Dagelijks zullen vier spectaculaire lichtshows op muziek voor een unieke winterbeleving zorgen. Nieuw dit jaar is dat het publiek op voorhand mee zal kunnen stemmen over de muziekkeuze. Eerder werd al aangekondigd dat Oostende komende winter uitpakt met twee kerstmarkten. Naast het feeërieke Winter in het Park, komt er ook een nieuwe kerstmarkt op het Wapenplein. Oostende wordt zo ook dit jaar dé Winterstad aan Zee.

Dit jaar pakt Toerisme Oostende weer uit met een spectaculaire lichttunnel van meer dan 180 meter boven de Adolf Buylstraat. Deze tunnel zal de ideale verbinding vormen tussen de kerstmarkt op het Leopoldpark en deze op het Wapenplein. De meer dan 230.000 LED-lichtjes zullen dagelijks vier keer het beste van zichzelf geven tijdens een kleurrijke show op muziek. Via een oproep op voorhand zullen Oostendenaars, tweedeverblijvers en bezoekers mee kunnen bepalen op welke muziek de dagelijkse show zal geanimeerd worden.

Nieuwe elementen

De lichttunnel lokte in het verleden al 100.000’en bezoekers naar Winter in Oostende. Er werd de afgelopen jaren telkens geïnvesteerd in nieuwe elementen. Zo werd de verlichting omgevormd naar LED-verlichting waardoor er niet alleen minder energieverbruik is, maar er ook gebruik gemaakt kan worden van verschillende kleuren.

Burgemeester Bart Tommelein: “We zijn zeer blij te kunnen aankondigen dat de lichttunnel deze winter weer te zien zal zijn in het Oostendse centrum. Deze tunnel maakt samen met de twee kerstmarkten van Winter in Oostende een niet-te-missen evenement. Op 1 december zullen we het event officieel openen.”

“De lichttunnel bewees in het verleden al zijn economische meerwaarde voor de handelaars in het centrum van Oostende”

Dankzij de nieuwe kerstmarkt op het Wapenplein zal Winter in Oostende nog grootser zijn dan de afgelopen jaren. Vaste waarden als de Inpakbar, het Huis van de Kerstman, The Christmas Village en de Nieuwjaarsduik staan ook dit jaar weer op het programma. Aan sfeer zal er dus geen gebrek zijn in Oostende.

Schepen van Economie, Charlotte Verkeyn: “De lichttunnel bewees in het verleden al zijn economische meerwaarde voor de handelaars in het centrum van Oostende. We zijn zeer blij dat we onze handelaars ook dit jaar optimaal kunnen ondersteunen.”

De lichttunnel wordt geplaatst in opdracht van Toerisme Oostende vzw door de firma Verstraete met financiële ondersteuning vanuit Economisch Huis Oostende.