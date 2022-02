Lichtmasten in Hendrik Baelskaai en Victorialaan ondervinden problemen: “Oorzaak ligt bij Fluvius”

De negentien meter hoge lichtmasten in de Victorialaan en de Hendrik Baelskaai werken nog amper of helemaal niet. Vier jaar geleden werden de spectaculaire masten nog met heel veel persaandacht onthuld. Nu is het op bepaalde plaatsen op De Oosteroever vooral erg donker.

De verlichtingspalen in de Victorialaan en de Hendrik Baelskaai werden ontworpen in de vorm van een scheepsmast. Toepasselijk, gezien het maritieme karakter van de site-Oosteroever. De lichtmasten zijn negentien meter hoog en hellen vijf graden richting de kade. Ze werden speciaal voor de stad ontworpen in Finland en bevatten drie lichtbundels met ledverlichting in de arm die over de straat leunt en twee lichtbundels die iets minder sterk zijn om het voetpad te verlichten. De eerste tien lichtmasten werden in 2018 geplaatst. Kostprijs voor tien stuks: 680.000 euro.

Amper vier jaar nadat de masten geplaatst werden, blijft het op heel veel plaatsen donker op de Oosteroever. Bij sommige masten werken amper nog enkele van de lichtbundels, een andere mast in de Hendrik Baelskaai werkt zelfs helemaal niet meer.

Kinderziektes

Navraag bij het stadsbestuur leert ons dat de oorzaak bij energieleverancier Fluvius ligt. “Er zijn gelukkig geen masten of lichten gesneuveld”, zegt schepen van Openbaar Domein, Björn Anseeuw (N-VA). “Wel heeft Fluvius een probleem met de aansturing van de armaturen die er worden gebruikt. Nieuwe technologie vertoont al eens kinderziektes. Zo ongebruikelijk is dat niet. Al wil je dat natuurlijk tot een minimum beperken. Daarom zoekt Fluvius nu naar een oplossing. Ik hoop dat ze die ook snel vinden zodat mensen zich ook op de Oosteroever veilig voelen.”