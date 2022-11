Lichtjeswandeling Gezinsbond Meulebeke opnieuw een succes

De tweede editie van de lichtjeswandeling van de Gezinsbond van Meulebeke was opnieuw een schot in de roos.

Ruim 200 deelnemers genoten langs het 4 km verlichte parcours met 1.000 kaarslichtjes van een cluedospel waarbij men aan de hand van tips onderweg de moordenaar van een oude kasteelmoord diende te zoeken.

Iedereen was vol lof over de organisatie en genoot nadien van een lekkere warme chocolademelk of van iets straffers.