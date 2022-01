Lichtjestocht in Roeselare brengt 5.000 euro op voor ‘Zonder honger naar bed’

Het is alweer vijf jaar geleden dat Gwendoline Lefere Zonder honger naar bed opstartte om mensen die het moeilijk hebben in Roeselare, Moorslede en Dadizele aan eten te helpen. Ze helpt intussen een vijventwintigtal gezinnen. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het nu nog drukker is. Gelukkig kan ik rekenen op heel wat vrijwilligers.”

Een geëmotioneerde Gwendoline Lefere ontving zondagmiddag in café ’t Torentje in Rumbeke een cheque ter waarde van 5.000 euro. Die werd geschonken door Kathy Bertrem en de organisatoren van de Lichtjestocht. “Begin december organiseerden we voor de vijfde keer onze Lichtjestocht. Tweehonderd truckers tekenden met hun vrachtwagen present”, vertelt Bertrem.

Door corona waren er geen optredens, maar sponsoring bracht toch heel wat centen in het laatje. “En dat willen we graag aan Gwendoline schenken. Wat zij al vijf jaar doet, is fantastisch.”

Eten voor wie het nodig heeft

Gwendoline Lefere zag vijf jaar geleden op het journaal een reportage over voedselinzameling. “Ik wilde dat ook in onze streek opstarten.” Via de Facebookpagina Zonder honger naar bed Roeselare Moorslede Dadizele zamelt Lefere voedseloverschotten in. Wie eten over heeft, kan dat bij haar afgeven. Zij zorgt er dan voor dat het eten terechtkomt bij wie het nodig heeft. “Inmiddels komen er wekelijks 25 gezinnen langs voor hulp. Dat aantal is gegroeid tijdens de coronacrisis. Veel mensen hebben het moeilijk. Ik probeer te helpen met het eten, maar ook door naar hun verhaal te luisteren.”

De Roeselaarse is de vele vrijwilligers die eten brengen dankbaar. “Zonder hen zou het onmogelijk zijn om dit vol te houden. Inmiddels krijg ik ook hulp van mijn dochter, die dit project wil verderzetten.” In het bijzijn van de organisatoren en verschillende truckers nam Gwendoline Lefere zondag de mooie cheque van 5.000 euro in ontvangst.

(foto SB)