Lichtjesshow brengt 10.000 euro op voor vzw Zonder Honger naar Bed

Begin december was er in de Industrieweg in Beveren bij Roeselare de zevende editie van de Lichtjesshow.

Een kleine driehonderd vrachtwagens kwamen er samen voor het goede doel. Zondag maakten organisatoren Kathy Bertrem, Koen Casteele en Christof Rosseel bekend hoeveel centjes het evenement in het laadje bracht. Zij schenken maar liefst 10.000 euro te verzamelen voor de vzw Zonder Honger naar Bed Roeselare Moorslede Dadizele. Gwendoline Lefere, de initiatiefneemster van de voedselbedeling voor mensen die het moeilijker hebben, mocht de cheque in café ’t Torentje in Rumbeke in ontvangst nemen. (BF/foto SB)