Lichterveldse vriendinnen aquarellen voor Oekraïne: “Werkjes met een zonnebloem, symbool van het verzet”

Dagelijks worden we geconfronteerd met de vreselijkste oorlogstaferelen en beelden van vrouwen en kinderen die in grote getale veiliger oorden opzoeken. Ook Myriam D’hulster is geraakt door wat er zich momenteel op nog geen 2.000 kilometer van hier afspeelt en besloot niet bij de pakken te blijven zitten.

Samen met vriendinnen Myriam Denys, Anne Marie Florizone, Jeannine Barra, Jeannine Schoonaert, Trees Lafaut, Mie Maeyens en Lieve Vanwalleghem ging ze aquarellen voor het goede doel.

De keuze voor deze actie was snel gemaakt: “we vormen al enkele jaren een vriendinnengroepje en we komen regelmatig samen om aquarelschilderijtjes te maken”, vertelt Myriam. “In het verleden deed ik al eens een solidariteitsactie als deze voor Zuid-Afrika. We wilden nu opnieuw iets doen, om te tonen dat we meevoelen met de bevolking van Oekraïne en om geld in te zamelen voor Oekraïne 12-12.”

De vriendinnen kwamen verschillende keren samen en schilderden een reeks kunstwerkjes met aquarelverf. Ze kozen voor het beeld van een zonnebloem, dat dankzij een moedige Oekraïense vrouw, die viraal ging op sociale media, van nationale bloem uitgroeide tot het symbool van deze oorlog.

“Ik doe al heel lang aan aquarellen en volg nog regelmatig online workshops. Ik heb zeven jaar in Amerika gewoond en heb nog steeds contact met enkele collega-schilders van daar. Via hen stootte ik op een gratis online workshop voor het schilderen van zonnebloemen”, legt Myriam uit.

Verkopen aan de Spar

De damesvriendengroep legt momenteel de laatste hand aan de postkaartjes en schilderijtjes, om die daarna te verkopen op zaterdag 2 april vanaf 9 uur aan de Spar in Lichtervelde, een plaats waar ze hopen veel volk te bereiken. “We hebben uiteindelijk zo’n 200 postkaartjes gemaakt, stuk voor stuk unieke werkjes. De postkaarten kosten 5 euro, de schilderijtjes, naargelang de grootte, verkopen we aan 20 tot 120 euro. De volledige opbrengst wordt geschonken aan het Oekraïense volk, via de actie Oekraïne 12-12”, aldus Myriam D’hulster.

(LH)