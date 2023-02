Lichterveldse raadzaal terug in gebruik nadat plafond er begin juli instortte

In Lichtervelde is de gemeenteraadszaal opnieuw in gebruik nadat het plafond er begin juli instortte. De zaal is evenwel nog niet hersteld.

“Het gaat inderdaad nog om een tijdelijke opstelling”, weet schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V). “Een nieuw plafond is er nog niet en we werken met een tijdelijke verlichting. De zaal is wel al opnieuw in gebruik. Er vond al een bijeenkomst plaats. We wilden de gemeenteraadszaal zo vlug mogelijk opnieuw open omdat die heel vaak gebruikt werd. Ook de volgende gemeenteraad vindt er opnieuw plaats.”

Studie

“De raden vonden al een aantal maanden in ontmoetingscentrum De Schouw plaats. We namen de zaal niet eerder in gebruik omdat alles eerst op verzekeringsvlak afgehandeld moest worden zodat we zeker waren dat we er opnieuw terecht konden. Momenteel loopt er een studie die bekijkt hoe we alles kunnen renoveren. We hebben er dan ook nog geen zicht op wanneer de zaal opnieuw volledig afgewerkt zal zijn”.