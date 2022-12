Lichterveldse Perskring stelt nieuw fotojaarboek voor

Het nieuwe fotojaarboek van de Lichterveldse Perskring is sinds vandaag beschikbaar. De intussen 28ste editie met foto’s van Kurt Desplenter uit 2021-2022 is een mooie samenvatting van één jaar Lichtervelde.

Op de cover staat een foto van De Killer Queen, een groots muziektheater van de Burgersgilde. “Niet zomaar gekozen”, zegt Kurt Desplenter. “Voor mij is dat één van de betere culturele spektakels van het jaar.”

Hetzelfde klinkt bij Johan Vandenbussche, voorzitter van de perskring. “Een gigantische activiteit, waar alle takken van de Burgersgilde aan meewerkten.”

Het fotojaarboek werd voorgesteld aan de hand van een vragenronde. Johny Vansevenant interviewde achtereenvolgens burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn, Kurt Desplenter en de ouders van Joran Wyseure, Christophe en Cathy Volcke. “De gemeente leeft weer op na de coronaperiode. Het voelt als een bevrijding”, zei Ria. “Veel activiteiten konden weer doorgaan. Lichtervelde is een sportieve en culturele vereniging. De prestaties van onze sporters in Lichtervelde zijn een stimulans voor jonge mensen.”

Evolutie

Kurt Desplenter merkte een evolutie op sinds de eerste editie. “Onze eerste uitgave was in zwart-wit. Gaandeweg begon er kleur in te komen. Een mooie vooruitgang, want kleur zegt zoveel meer. Vroeger ging ik vaak mee naar de kerktoren om Lichtervelde vanuit de lucht te overzien, en het viel me iedere keer op: Lichtervelde is een mooie gemeente.”

Het fotojaarboek is te koop voor 17,50 euro bij de Heemkundige Kring en in dagbladhandel ’t Hoekske, Neerstraat 12. (Jenka Watteny)