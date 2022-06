Lichterveldse ondernemers organiseren stockverkoop: “Kom iets kopen en win!”

Elsjelovespottery, Spadt, Hello August en Pietjewietje hebben twee dingen met elkaar gemeen: alle vier zijn het groeiende ondernemingen en alle vier zijn ze actief in Lichtervelde. De vier bundelen nu de krachten en organiseren samen en in samenwerking met ‘Lichtervelde Koopt Lokaal’ een stockverkoop op zaterdag 11 juni.

“Deze stockverkoop is uiteraard bedoeld om de lokale economie te stimuleren, maar daarnaast heeft het ook een praktische reden”, klinkt het. “We organiseren de stockverkoop ook om onze laatste stuks, vorige collecties en demomodellen aan de man te brengen zodat er opnieuw plaats vrij komt voor nieuwe collecties.” Alle producten worden aangeboden aan sterk verlaagde prijzen, ideaal voor wie een koopje wil doen in deze financieel uitdagende tijden. “Bovendien maken kopers ook kans op het winnen van een leuk prijzenpakket met onder andere cadeaubonnen van de verschillende zaken en een initiatieles pottendraaien. De winnaar wordt op het einde van de dag door een onschuldige hand gekozen.”

Divers aanbod

Het aanbod van de stockverkoop komende zaterdag is heel divers. ElsjeLovesPottery biedt een uitgebreid gamma aan, van keramieken gebruiksservies tot Raku kunstwerken, maar ook urnen voor een waardig afscheid van mens en dier. Daarnaast geeft zaakvoerster Els ook workshops pottendraaien, decoratietechniek en Raku. Bij Spadt vind je educatief, duurzaam en houten speelgoed van meer dan 117 bekende en unieke merken. Je kan ook steeds rekenen op persoonlijk advies van zaakvoerster Thessa. Hello August is creatief, ondernemend en bewust bezig met duurzaamheid. Je vindt er kleurrijke wenskaarten voor grote en kleine momenten in het leven. Van ontwerp tot druk: het productieproces is volledig lokaal, 100% Belgisch en ecologisch. Sinds begin 2021 kan je bij Pietjewietje terecht voor baby- en kinderkledij. Je vindt er enkele bekende merken, maar ook een eigen collectie met handgemaakte kleren. Daar willen ze in de toekomst 100% op inzetten bij Pietjewietje, waardoor op de stockverkoop de officiële merken allemaal tegen mooie kortingen worden verkocht. De moeite waard dus om eens een bezoekje te brengen aan de stockverkoop, op zaterdag 11 juni op de site Vancoillie, Statiestraat 11 in Lichtervelde. (Lien Henneco)