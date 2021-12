Lichterveldse Indra is hostess op wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai

Indra Vinckier uit Lichtervelde beleeft momenteel de tijd van haar leven. Door een speling van het lot kon ze aan de slag als hostess op de wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai. Sinds twee maanden deelt ze een appartementje met vijf collega’s in de wereldstad. Een unieke ervaring waar ze voluit van geniet.

Bij elke wereldtentoonstelling krijgen laatstejaarsstudenten toerisme- en recreatiemanagement uit heel ons land – en dus ook van Howest in Kortrijk – de kans om te solliciteren voor een job als host of hostess bij het Belgische paviljoen van Belexpo.

Even leek het erop dat studente Indra Vinckier (22) dit avontuur nooit zou meemaken, want de expo in Dubai zou in normale omstandigheden plaatsvinden in 2020, een jaar voor Indra zou afstuderen. Maar toen kwam corona en werd de wereldtentoonstelling uitgesteld naar 2021.

Tijd gaat supersnel

“Toen ik hoorde dat de expo was uitgesteld, heb ik alsnog mijn kans gewaagd en gesolliciteerd”, vertelt Indra. “Aanvankelijk waren alle plaatsjes volzet, maar even later kreeg ik bericht dat ik toch op gesprek mocht gaan. Begin dit jaar kwam het verlossende nieuws dat ik de job had.”

Sinds twee maanden vertoeft Indra in Dubai en werkt ze in het Belgische paviljoen, waar ze ons land vertegenwoordigt, bezoekers verwelkomt en wegwijs maakt en Belgische producten verkoopt. “Ik kan het soms nog steeds niet geloven dat ik hier zit”, klinkt het enthousiast. “De tijd gaat echt supersnel. Heimwee heb ik niet, want tegenwoordig kan je via videocall en dergelijke heel makkelijk connecteren met het thuisfront.”

25 graden

Het leven in Dubai verschilt niet zoveel van het leven in België, zegt Indra: “Dubai is vrij westers, dus je kan hier vrijwel alles wat je in België ook kan. Wat wel anders is: sommige winkels zijn 24/7 open. Je kan hier werkelijk alles vinden op elk moment van de dag.”

Ook mooi meegenomen: in Dubai is het op dit moment 25 graden, een groot verschil met de koude temperaturen in Indra’s thuisdorp Lichtervelde. “Dat is natuurlijk een van de grootste voordelen. Voor de mensen hier is het nu vrij koud, maar mij hoor je niet klagen!”

Geen vierde golf

En ook corona is in Dubai veel minder aanwezig. “Er staan hoge boetes op het niet dragen van een mondmasker, dus iedereen volgt de mondmaskerplicht strikt op”, aldus Indra. “Uiteraard is het leven nog niet helemaal zoals voorheen, maar veel beperkingen zijn er niet. Hier is nog geen sprake van een vierde golf.”

Na haar avontuur in Dubai wil Indra nog meer van de wereld zien en met vrienden door Azië trekken. Ze droomt daarnaast ook van een job in de luchtvaartsector. Maar nu geniet ze vooral van haar tijd in de Verenigde Emiraten. “Ik kan het iedereen aanraden. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen en het is een stukje zelfontplooiing. Zeker doen als je de kans krijgt!”