Lichtervelde wordt een heel klein beetje Brugge of Parijs: buurtpunt plaatst deelstoelen op Gildhofplein

Wie even wil verpozen op het Gildhofplein in Lichtervelde, kan dat voortaan doen op één van de negen stoeltjes die buurtpunt Lichtervelde Lokaal er plaatste. Het buurtpunt organiseert er vrijdagnamiddag bovendien een tweede gezellig samenzijn.

Wie al eens naar Parijs of – dichter bij huis – Brugge gaat, kent ze wel: de stoelen die je her en der in parken vindt om even op uit te rusten of een babbeltje te slaan met vrienden, al dan niet met een fles wijn. Sinds kort kan dat nu ook op het Gildhofplein in Lichtervelde, het stukje groen op de hoek van de Astridlaan en de Beverenstraat.

Buurtpunt Lichtervelde Lokaal plaatste negen deelstoelen op het pleintje. Wie dat wil, mag er gebruik van maken. Uiteraard ter plaatse, want het is niet de bedoeling dat je de stoelen meeneemt naar huis.

‘t Is ier efkes van us

De stoelen kwamen er naar aanleiding van het initiatief ‘t is ier efkes van us, een gezellig samenzijn op het pleintje. Op vrijdag 17 juni vindt vanaf 16.30 uur de tweede editie plaats.

“We deden dat twee weken geleden voor het eerst”, klinkt het bij Lichtervelde Lokaal. “Mooi weer, een leuke sfeer, wie dat wil brengt spelletjes, hapjes of drankjes mee… Gewoon op een gezellige manier de week afsluiten. De vorige keer huurden we stoelen van de gemeente, maar de stoelen van Brugge kwamen ter sprake en zo beslisten we om wat overschotstoelen op het pleintje te zetten. Goedkoper voor ons, maar misschien ook een idee voor het gemeentebestuur om te investeren in zulke stoelen?”

Meer beleving

Schepen van Ondernemen Els Kindt (CD&V) juicht het initiatief toe. “Het zorgt voor ambiance in het dorp, daar kan je dus moeilijk tegen zijn”, zegt ze. “Meer beleving in de gemeente is zelfs één van de actiepunten in ons Strategisch Commercieel Plan. Zo willen we ook de Markt nog gezelliger maken, misschien met lampjes. Dat die gasten van het buurtpunt zelf initiatief nemen, is heel chic. Het kan ook één en ander in gang zetten. Stoelen gaan we wellicht niet aankopen, want die kunnen voetjes krijgen. (lacht) Maar er was ooit sprake van picknickbanken, misschien is dit hét moment om dat idee nog eens op te rakelen.”





Meer info over ‘t is ier efkes van us op de Facebookpagina van Lichtervelde Lokaal.