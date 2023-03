Lichtervelde steunt Consortium 12-12 met gift van 2.500 euro

De gemeente Lichtervelde nodigt haar burgers uit om samen in actie te komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is momenteel vooral nood aan financiële ondersteuning. Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen met een gift aan het Consortium 12-12.

Een overzicht van de acties van de verschillende Consortiumleden is terug te vinden op de website www.1212.be. Wie financieel wil steunen, kan dat doen via het rekeningnummer van de verschillende Consortiumleden of via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.

Ook de gemeente Lichtervelde doneert via het Consortium 12-12. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om 2.500 euro toe te kennen als noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving en toont op deze manier zijn solidariteit met de getroffenen.