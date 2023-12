Licht voor warmte en vrede op de Markt van Meulebeke

Op vrijdag 15 december is er op de Markt in Meulebeke een lichtmoment onder de noemer Licht voor Warmte, Licht voor Vrede.

Mede-initiatiefnemer priester Rudi De Smedt: “Het is de bedoeling dat we die avond heel veel kaarsen verkopen voor de Warmste Week. Het lichtmoment start om 19.30 uur stipt, als een sterk teken van verbondenheid met mensen die met zorgen moeten opgroeien en met de mensen in Oekraïne en de Gazastreek voor vrede. Zo willen we in deze donkere dagen vele lichtpuntjes samenbrengen.”

De organisatie is in handen van de Aya Sofia Moskeegemeenschap en de Pastorale Eenheid Elisabet. Het lichtmoment wordt omkaderd met muziek, smakelijke hapjes, Turkse gebakjes en een glaasje.