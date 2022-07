Licht op groen voor Bram De Langhe voor kanaalovertocht

Bram De Langhe kreeg daarnet positief nieuws te horen van zijn schipper in Engeland. Om middernacht zwemt de Waregemnaar het kanaal over vanuit Dover richting Frankrijk.

“Om middernacht varen we vanaf ons verzamelpunt met de boot richting Dover, waar ik dan naar het strand wordt gebracht”, vertelt Bram.

“Rond 00u30 zal ik dan effectief aan mijn uitdaging beginnen. De omstandigheden zien er vrij goed uit. De lucht zal ‘s nachts iets kouder zijn, maar het water is met een temperatuur van 18,5 graden ideaal. De wind zal iets tegen zitten, maar dit is niet zo erg. Vanaf nu ga ik nog enkel wat rusten om dan met een goed gevoel aan mijn overtocht te beginnen. Ik voorspel als alles meezit dat ik de kust in Frankrijk tussen 12u00 en 15u00 zal bereiken”.

Goede doel

“Een extra motivatie is dat ik dit ook voor een goed doel doe: SOS kinderdorpen. Ik word gesponsord per gezwommen uur. In mijn hoofd spookt een tijd van om en bij de 12 uur aankomst in Frankrijk. Langer kan natuurlijk ook nodig zijn naargelang de omstandigheden.”

(ELD)