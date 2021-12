Lichaam van visser teruggevonden in Schelde

In Kerkhove, een deelgemeente van Avelgem, is woensdagavond een lichaam uit het water gehaald. Het gaat om een dertigjarige man uit Kluisbergen. Volgens het parket kreeg de man een epileptische aanval en kwam hij zo in het water terecht.

De man was al enkele uren vermist nadat hij was gaan vissen. De politie besloot om een zoekactie in het water te houden. Rond 18 uur trof de brandweer zijn lichaam aan in de Schelde ter hoogte van de jachthaven in Kerkhove.

“De wetsdokter heeft het lichaam onderzocht”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. “Er werden tijdens de autopsie geen tekenen van inwerking van derden. De man heeft vermoedelijk een epileptische aanval gekregen en is zo in het water terechtgekomen.”