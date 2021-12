Lichaam Roger Van Poucke na 4,5 maanden dood teruggevonden in bos in buurt van Parijs

Voor de kinderen van Roger Van Poucke eindigt maanden van ongerustheid: hun papa is overleden teruggevonden in de buurt van Parijs. Het lichaam van Roger is deze week gerepatrieerd en hij wordt dinsdag begraven.

“Op 12 oktober werd papa toevallig door een werkman gevonden in een bos nabij Parijs, in de buurt waar hij begin juni zijn laatste aankoop deed”, vertellen Rogers kinderen.

“Er vond in Frankrijk een autopsie op het lichaam plaats op 14 oktober. Er werd geen doodsoorzaak gevonden, vermoedelijk stierf hij een natuurlijke dood, maar dat kan van alles zijn. Dit kwamen we pas op 30 november te weten. We zullen nooit precies weten wat er tijdens de laatste dagen en uren van zijn leven gebeurd is en dat valt ons heel zwaar. We hopen dat hij niet te veel heeft afgezien.”

“Na 4,5 maanden is papa toevallig teruggevonden, er werd nooit naar hem gezocht, niet door de Belgische politie, niet door de Franse politie, alleen door onszelf. We zijn eind juni heel dicht in de buurt van papa geweest.”

Onmenselijk

“De identificatie is pas 6,5 weken na het vinden van zijn lichaam gebeurd, onmenselijk, procedures houden geen rekening met het menselijke. Het leven ging voor ons verder, we bleven werk, huishouden doen, alles combineren met dit grote verlies”, aldus de kinderen van Roger. “Het heeft nog anderhalve week geduurd vooraleer het lichaam van papa werd vrijgegeven en kon worden gerepatrieerd. Papa is op 7 december naar België gebracht.”

“6,5 maanden nadat papa uit ons leven verdween, kunnen we hem eindelijk begraven. Na maanden van onzekerheid en onwetendheid zijn we opgelucht dat hij teruggevonden is, dat we afscheid kunnen nemen, alles een plaats geven en het verlies van papa verwerken. De uitvaartdienst vindt op dinsdag 14 december om 10.30 uur plaats in de aula van uitvaartcentrum Vanhooren in Gistel.”

“We kunnen over alles wat tijdens het onderzoek misgelopen is en over alle vertragingen die zo’n verdwijning en overlijden teweegbrengen, wel een boek schrijven. Maar dit brengt papa niet terug. We zijn erg ontgoocheld in de politiediensten. Alles kon anders gelopen zijn…”, klinkt het.

“Was papa in België verdwenen, dan was het misschien een verhaal met goed einde geweest. Europa bestaat niet voor ons, elk land heeft eigen wetten”, stellen de kinderen van Roger. “Er moet wat ons betreft veel meer aandacht worden geschonken aan mensen met psychische ziektes, dat dit niet langer meer taboe is. Daarom onze boodschap: zorg goed voor je medemens.”