Liana (26) getuigt over moeilijke periode na tragisch overlijden van haar broer Christopher (37) en zamelt geld in voor De Warmste Week

“Nog elke dag heb ik het moeilijk. Mijn broer was mijn beste vriend. ‘s Ochtends dronken we nog samen koffie. Enkele uren later stierf hij in dat ongeval. Het blijft onwezenlijk.” Liana Vanlent (26) uit Brugge verloor haar broer bij een tragisch verkeersongeval. Christopher Lootens (37) zat als passagier in een wagen en liet vijf kinderen na. Nu zamelt zijn zus geld in voor de organisatie die haar door de moeilijke periode hielp.

“Nog elke dag sta ik ermee op en ga ik ermee slapen. Christopher was behalve mijn broer ook mijn beste vriend. Na zijn ongeval heb ik héél diep gezeten. Maar ik moest er zijn voor zijn kinderen. Pas erna dacht ik aan mezelf.” Liana Vanlent (26) uit Brugge zorgde woensdag voor een emotionele getuigenis in het Warmste Huis. Ze stond er met knikkende knieën, maar toch wou ze de getuigenis doen. Als eerbetoon aan haar broer, maar ook uit dankbaarheid voor CKG Sint-Clara, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning. Met de verkoop van snoepjes zamelde ze 500 euro in. “Ik heb veel aan hen te danken”, legt Liana uit. “Ze waren er steeds als ik het moeilijk had en me te ontlasten. En vooral voor de kinderen van Christopher hebben ze enorm veel betekend.”

Op slag dood

De Brugse staat ons te woord vlak nadat ze haar getuigenis deed bij Eva De Roo in het Warmste Huis. Het verdriet om haar broer is nog steeds tastbaar, merk je aan alles. Het ongeval gebeurde op 9 maart 2021 omstreeks 12.45 uur langs de Brugse Baan in Klemskerke, deelgemeente van De Haan. Christopher zat als passagier in een auto, toen het op een recht stuk weg tot een frontale aanrijding kwam. De 37-jarige man overleed ter plaatse. Hij liet vijf kinderen na.

Voor Liana voelt het allemaal nog heel vers. Ze is nog steeds bezig om uit het diepe dal te kruipen. “Ik viel na zijn dood in een zwart gat. Pas sinds kort ben ik terug in staat om te gaan werken. Waarom? Die vraag stel ik me nog steeds. Hij zat als passagier in de wagen en had geen schijn van kans. Het blijft zo onwezenlijk. Diezelfde ochtend zaten we nog samen koffie te drinken. Enkele uren later was hij dood. Om nu mijn verhaal te doen live op de radio was zeker niet eenvoudig. Ik had me voorgenomen om niet te wenen, maar hield het uiteindelijk niet droog.”

Ondertussen houdt Liana de herinnering aan haar broer levendig. “Kort nadat hij overleed kreeg ik te horen dat ik zwanger was van mijn tweede kindje”, zegt de Brugse. “Een jongen dan nog wel. Het voelde als een teken van Christopher. Als eerbetoon aan mijn broer noemde ik Jaivy Christopher naar hem. Ook mijn dochter, die ondertussen vier jaar is, blijf ik vertellen over haar nonkel. “Hij is de mooiste ster aan de hemel”, zegt ze dan. Op die manier blijft mijn broer altijd dicht bij ons. Want hoewel hij er bijna drie jaar niet meer is, voelt het voor mij als gisteren.” (MM)