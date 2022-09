Liam Van Haverbeke (21) maakt clublied ‘Geel en rood’ voor SV Ingelmunster

Onder de naam NOT A DJ maakt Liam Van Haverbeke al een tijdje muziek. Hij maakte eerder al een liedje over zijn auto, een Dacia Logan. SV Ingelmunster vroeg hem of hij een supporters-anthem wou maken.

“Ik ben al heel lang bezig met muziek, al vanaf mijn zes jaar ging ik naar de muziekschool. En sinds mijn vijftiende ben ik creatief bezig met muziek. Met de coronaperiode heb ik mij er echt in verdiept omdat ik toch veel vrije tijd had en dan ben ik met verschillende genres aan de slag gegaan. Sindsdien maak ik nu mijn eigen nummers”, verklaart Liam.

Zijn eerste nummer Dacia is ontstaan vanuit een running joke in de vriendengroep van Liam. Hij was de enige die met een iets simpelere Dacia rondrijd en niet met een opvallender merk. “Het liedje is ontstaan twee jaar terug en nu twee jaar na datum heb ik een clip gemaakt onder lichte impuls van mijn vrienden.”

Supporterslied

De vader van één van de vrienden van Liam zit in het bestuur van SV Ingelmunster en na het zien van de clip nam hij contact op met hem om te vragen of hij het zag zitten om een supporterslied te maken voor de club. “Aangezien ik zelf supporter ben van de voetbalploeg en een rasechte Ingelmunstenaar ben, twijfelde ik er niet aan om het te doen. Op 10 september hebben ze het liedje voor de eerste keer afgespeeld in het stadion. Ik kon er zelf niet bij zijn, maar blijkbaar was er volgens mijn vrienden wel veel ambiance en appreciatie voor mijn clublied”, zegt Liam.

Naast het clublied maakte NOT A DJ ook nog een goaltune en een nummer voor wanneer de spelers op het veld komen. Liam is ook op een andere manier bezig met muziek, hij heeft zich na drie jaar journalistieke studies, ingeschreven in de Q-Academy van Qmusic. (LVC)