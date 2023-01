Liam is vierde generatie motorcrosser in familie Six: “Ik droom ervan ooit wereldkampioen te worden”

De 12-jarige Liam Six uit Vlamertinge leeft voor zijn sport. De passie voor motorcross heeft hij niet van vreemden geërfd. De familie Six staat bekend als motorcrossers. Het begon bij overgrootvader Maurice, grootvader Eddy, vader Niki en nu is Liam Six dus de vierde generatie op de motor.

Maurice en Eddy zijn overleden, maar Niki (38) en zoon Liam zetten de traditie verder. Ze wonen in de Gezellestraat in Vlamertinge. “Ik ging al mee naar de motorcross toen ik nog in mijn wiegje lag. We gingen naar de motorcross kijken toen papa Niki in Noord-Frankrijk reed”, vertelt Liam. “Toen ik drie jaar was, kreeg ik een motortje maar dat ging volgens mij niet vlug genoeg. Twee jaar later kreeg ik een KTM 50cc en op 6-jarige leeftijd reed ik mijn eerste wedstrijden in Haute France. Wat vader toen vertelde, klopt nu nog. We rijden liefst in Frankrijk omdat daar permanente motorcrossparcoursen zijn. Als er in België een wedstrijd georganiseerd wordt, is dat meestal op een veld dat voor een weekend gebruikt wordt. Er zijn hier ook heel weinig trainingsmogelijkheden. Misschien vind je hier een vijftal parcours, maar die situeren zich bijna allemaal in Limburg. Ik ga dus ook veel liever in Frankrijk rijden.”

Alles gewonnen

Liam kwam uit in de categorie zes tot twaalf jaar en won vorig seizoen alle wedstrijden waar hij aan deelnam. “De enige wedstrijd die ik niet won was de Masterclass, maar dat is dan ook de grootste internationale wedstrijd ter wereld”, vervolgt Liam. “Vanaf 19 maart dit jaar begin ik aan mijn eerste officieel klassement in een hogere reeks. Nu wordt het serieus en kan ik mijn kunsten bewijzen op mijn Husqvarna 85cc. Vanaf volgend seizoen rijd ik met een 125cc motor. Tot nu toe verloopt alles dus prima. De meesten denken dat een motorcrosser enkel goed moet kunnen sturen en gas moet geven, maar er komt veel meer bij kijken. Een valpartij is vlug gebeurd. Vorig jaar brak ik mijn pols tijdens een trainingsweekend. Ja, dat kan gebeuren maar dat neemt mijn passie voor motorcross niet weg.”

Dure sport

Liam voetbalt ook bij SK Vlamertinge maar doet dit eerder om de conditie te onderhouden. “Ik wil beter worden dan mijn vader, die eens de titel won in het Noord-Franse kampioenschap. Thuis oefen ik in de tuin ook op mijn BMX en ik heb ook een tijdje cyclocross gedaan. Mijn vader is technieker en is mecanicien in bijberoep en heeft een motorwinkel in Reningelst. Hij kent natuurlijk veel van die motorcrossmachines en dat komt mij goed uit als er een herstelling moet gebeuren. Innerlijk ben ik trots op mijn prestaties, maar ik ben zoals mijn vader, niet de persoon die daarmee naar buiten komt. Ik zit in het zesde leerjaar in De Vlam. Mijn medeleerlingen weten wel dat ik een motorcrosser ben maar ik poch niet met mijn prestaties. Ik zeg wel dat ik ooit wereldkampioen wil worden maar mijn vader houdt het bij een motorcrosser die op amateurniveau zo hoog mogelijk tracht te eindigen.”

Op zaterdag 4 februari vanaf 16 uur en zondag 5 februari vanaf 9 uur wordt warme beenhesp aan huis geleverd ten voordele van Liam. Warme beenhesp met groentjes en aardappelen kost 14 euro, een macaroniportie voor kinderen bedraagt 8 euro. Reserveren kan via het 0499 22 47 92.