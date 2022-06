Levy Meyer (28) is nieuwe hoofdredder van Oostende: “Hele jaar bezig met mijn passie”

Levy Meyer (28) neemt de taken van Jonathan Devos als hoofdredder over, nadat die laatste een sabbatjaar nam om zijn vrouw achterna te reizen naar Californië. “Mijn beide ouders waren redder en ik sta al tien jaar op het strand. “Ik krijg nu meer verantwoordelijkheid”, klinkt het.

Hij kreeg het met de paplepel ingegeven. Zijn naaste omgeving was dan ook niet verrast toen Levy te kennen gaf dat hij als jobstudent aan de slag ging als strandredder. Voor Levy een droomjob, want naast competitiezwemmen, deed hij allerlei watersporten. “Ik heb mijn job als coördinator fysieke paraatheid voor de brandweer tien jaar lang gecombineerd met het redder zijn tijdens de zomer”, vertelt de kersverse hoofdredder.

Ook docent

“Ik was tijdens mijn job verantwoordelijk voor de fysieke testen van brandweerlui in West-Vlaanderen. Tijdens de zomermaanden nam ik vakantie om als strandredder te werken in Oostende. Dat lukte aardig omdat die testen in de zomer wat stil lagen door vakanties. Binnen mijn jobfunctie was ik ook docent ‘redder aan zee’ en ook dat zal ik op freelance basis blijven doen.”

Aanspreekpunt

Vorig jaar kreeg Levy meer verantwoordelijkheid en werd hij adjunct-hoofdredder. “Op zich verschillen de taken als adjunct niet zoveel met die van hoofdredder”, duidt Levy. “Als hoofdredder heb je echter alle verantwoordelijkheid. Als de hoofdredder afwezig is, nemen de adjuncten over. Maar als hoofdredder moet je altijd in de buurt zijn voor het geval er iets ernstig gebeurt.” Toen de Stad een vacature openbaar plaatste voor een job als hoofdredder, twijfelde Levy geen seconde. “Die job is mijn passie en nu kan ik er het hele jaar door mee bezig zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik was heel graag adjunct, maar ik ben nu ook echt het aanspreekpunt op het strand voor de redders.”

Levy verwacht een drukke zomer in Oostende. “We stonden vorig weekend, verdeeld over drie strandposten, al voor het eerst op het strand en er waren toen al meer dan duizend baders. We zullen een normaal seizoen beleven ten opzichte van de voorbije twee zomers. Er is geen aanmeldplicht meer op drukke dagen, dus er zal sowieso meer volk richting strand trekken.”

Sterk team

Schepen Silke Beirens (Groen), bevoegd voor de Strandreddingsdienst: “We hebben de Strandreddingsdienst sinds twee jaar ingebed in de dienst Integrale Veiligheid. We stellen nu elk jaar een team van hoofdredder en adjuncten aan en daardoor creëren we verschillende lagen van ervaring binnen de reddersploeg. We hebben een sterk team met Levy aan het hoofd, maar vooral een team van jonge mensen dat kan rekenen op elkaar.”

“Hoofdredder is een belangrijke functie om ieders veiligheid te verzekeren tijdens het hoogseizoen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Levy zal samen met zijn team nauw samenwerken met de strandpolitie die we twee jaar geleden gelanceerd hebben. Dankzij de centrale hoofdpost staan de redders en de politie nauwer in contact met elkaar en is er een betere wisselwerking. We hopen op een zomer zonder grote incidenten.”