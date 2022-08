Levering van mayonaise loopt fout aan frituur: potten vallen op trottoir

Bij een levering van mayonaisepotten aan frituur ’t Molentje in Roeselare liep het dinsdagvoormiddag grondig fout. Het trottoir werd herschapen in een vettige smurrie, nadat enkele potten vielen en openbarstten.

Aan de frituur langs de Mandellaan in Roeselare bezorgde de leverancier van frituurbenodigdheden Noyez Snacks uit Wervik dinsdagvoormiddag enkele goederen. Bij het uitladen liep het fout, toen enkele grote potten mayonaise omvielen en op de stoep terechtkwamen. Het resultaat was een vettige smurrie. De hulp van de brandweer werd ingeroepen om het goedje te helpen opruimen. De politie van de zone Riho zorgde ervoor dat de nodige documenten ingevuld raakten om de zaak via de verzekeringsmaatschappijen te regelen. (LSi)