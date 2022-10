Lever je oude beha in en steun op die manier het goede doel

Els Waignein heeft al 23 jaar de bekende lingeriezaak Silhouet op de hoek van de Rijselstraat en de Markt in Ieper. Dit jaar neemt ze voor de derde keer deel aan de actie ‘Vrouwen ondersteunen Vrouwen’, een initiatief van Fedelin Mode Unie.

“Het opzet is eenvoudig en ook belangrijk”, verduidelijkt Els. “Onze klanten brengen oude, niet meer passende beha’s tijdens de maand november binnen en krijgen hiervoor in ruil een bon van 10 euro voor de aankoop van een nieuwe beha. Vorig jaar namen meer dan 90 lingeriewinkels deel aan de actie. Ook Wereldmissiehulp is opnieuw van de partij om de actie te ondersteunen. Na de zomer verdwijnt telkens een groot deel beha’s in de vuilnisbak en dat is jammer. Ook beha’s kunnen gerecycleerd worden waardoor onze ecologische voetafdruk verkleint.”

“Het inleveren van niet meer gedragen beha’s geeft de klant een financiële ondersteuning en gelijktijdig wordt het goede doel gesteund”, vervolgt Els. “Alle ingezamelde beha’s gaan naar Wereldmissiehulp, waar de nog draagbare exemplaren worden uitgezocht. Niet draagbare stuks worden via het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en leuke, circulaire accessoires zoals laptoptassen, paraplu’s en tote bags.

‘Be the fibre’ is een garantie- en kwaliteitslabel voor circulaire en gerecyclede kleding en textielaccessoires. Op die manier helpt de lingeriesector om iets terug te geven aan de samenleving en aan onze planeet. Met de opbrengst van de producten worden duurzame ontwikkelingsprojecten gefinancierd. De inzamelactie is dus een win-win voor iedereen.”

