Levenslustige Lexi zoekt een baasje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Lexi, een lieve, actieve straathond van twee jaar oud.

Lexi begon haar leven als zwerfhond in de straten van Roemenië. “We vonden haar toen ze amper een paar weken oud was”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “De meeste van haar broertjes en zusjes stierven aan het dodelijke parvovirus.

Maar Lexi bleek een vechtertje. Ze was een paar weken doodziek, maar uiteindelijk is ze helemaal genezen.” Kort daarna reisde Lexi naar ons land, maar haar eerste familie haakte snel af. “Nu verblijft ze al meer dan een jaar in een hondenpension”, vervolgt Desiree.

Lief en speels

“De mensen daar hebben haar goed opgevoed en zijn verzot op haar lieve, speelse manier van doen. Maar er gaat natuurlijk niets boven een eigen gezin. We zoeken baasjes voor haar die veel thuis zijn, want ze kan niet goed alleen zijn. Zonder katten. Andere honden en oudere kinderen zijn geen probleem.”

“Lexi houdt van knuffels en spelletjes. Het is vooral belangrijk dat ze bij energieke, levenslustige mensen terecht komt. Die al haar energie aankunnen en haar een warme thuis willen geven. Dat verdient ze na al haar omzwerving écht”, besluit Desiree met een glimlach.