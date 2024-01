Levensloop Westkust pakt uit met primeur: eerste editie die plaatsvindt in een pretpark

Op 30 januari ondertekenden de gemeentes De Panne, Veurne en Nieuwpoort een engagementsverklaring dat ze de handen in elkaar slaan voor Levensloop Westkust. De allereerste editie van Levensloop Westkust op 15 en 16 juni 2024 is meteen een wereldprimeur, want nooit eerder werd Levensloop georganiseerd in een pretpark, namelijk Plopsaland De Panne.

Levensloop was verscheidene jaren te gast in Koksijde, waar Christel Vervenne als touwtrekker keer op keer succesvolle edities realiseerde. De Panne, Nieuwpoort en Veurne engageren zich om voortaan om de drie jaar Levensloop te organiseren in hun gemeente en ondersteunen ook de andere Levenslopen aan de Westkust.

Sarah De Jaegere, Levensloopcoördinator West-Vlaanderen/Stichting tegen Kanker: “We vinden het belangrijk vanuit Stichting tegen Kanker om aan de kust verder te gaan met Levensloop. Er is weinig aanwezig in de regio om patiënten te ondersteunen, wat het moeilijker maakt om lotgenoten te vinden. Op deze manier willen we Vechters (mensen die kanker hebben of hadden) steunen in hun strijd. We verwachten een 1.000-tal bezoekers, we zullen een 100-tal Vechters verwennen en we hopen 50.000 euro aan de Stichting te kunnen schenken. Het evenement wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers uit de verschillende gemeentes. Inschrijven als Vechter, team, deelnemer of dagvrijwilliger kan via www.levensloop.be/westkust. Wie geen team heeft om bij aan te sluiten, kan dit bij ‘Team Ol Tegoare’ van Levensloop Westkust.”

Plopsaland De Panne

Pascale Heesterbeek, Head of Mobilisation/Stichting tegen Kanker: “Wereldwijd zetten 29 landen zich in voor de strijd tegen kanker onder de koepel ‘Global Relay for Life’. In België engageerden zich in 2011 drie steden, intussen zijn er dat al 33. Sedert 2014 heeft Koksijde al 810.062 euro opgebracht. We gaan dit jaar geschiedenis schrijven, voor het eerst zal er een Levensloop-editie worden georganiseerd in een pretpark, in een klein deeltje van het globale netwerk. Ieder jaar zetten we met de Stichting tegen Kanker enkele stappen verder en daalt de mortaliteit van kankerpatiënten met 1%. Maar toch worden elk jaar 75.000 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd. De drie grote pijlers waarop de Stichting zich focust zijn het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek via sociale en Levensloop-projecten, preventiecampagnes voeren in samenwerking met patiëntenorganisaties en patiënten ondersteunen.”

Bram Degrieck, burgemeester van De Panne: “We zijn bijzonder trots dat we hier een wereldprimeur hebben, en dat Plopsa mee op de trein is gesprongen. Vrijwilligers die de handen in elkaar slaan, begeleid door een professionele omkadering, dat moeten we als lokale besturen koesteren. De opmerkelijke locatie van Plopsa wordt voor deelnemers én bezoekers een unieke beleving. Deze locatie zal er ook toe bijdragen om de ‘awareness’ en om mensen erbij te betrekken een boost geven.”

“We gebruiken graag onze bekendheid om het uithangbord te zijn voor dit thema, en we waren direct bereid om op dit voorstel in te gaan, want dit past helemaal bij ons DNA” – Kris Biesemans, HSE en CSR Director Plopsa

Frans Lefevre, schepen van Gezondheid en Welzijn Nieuwpoort: “In het verleden zijn er in Nieuwpoort heel wat acties opgezet om geld in te zamelen voor kankeronderzoek en voor organisaties die zich inzetten voor kankerpatiënten. Vorig jaar was er op de terreinen van Sport Vlaanderen een bijzondere namiddag voor Vechters. Daar konden ze ervaringen uitwisselen, even de problemen aan de kant schuiven en genieten van een zorgeloze, sportieve namiddag. Het was ook een schot in de roos voor kankerpreventie. Graag wil Nieuwpoort dit project van Levensloop Westkust kracht bijzetten. Zo krijgen we een grensoverschrijdend initiatief.”

Peter Roose, burgemeester van Veurne: “Vandaag willen wij kanker, dat een negatieve bijklank heeft van pijn, leed en onzekerheid, associëren met hoop en strijdvaardigheid. We willen de vele mensen die ermee in aanraking komen, laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Dit is de drijfveer voor de stad Veurne om aan dit hoopvolle project mee te werken. Op 17 maart zetten wij mee de schouders onder de kick-off in Furnevent Veurne.”

Kris Biesemans, HSE (Health & Safety Executive) en CSR (Corporate Social Responsibility) Director Plopsa: “Plopsa voelt zich vereerd om samen met deze drie gemeentes Levensloop Westkust te mogen ondersteunen. We gebruiken graag onze bekendheid om het uithangbord te zijn voor dit thema, en we waren direct bereid om op dit voorstel in te gaan, want dit past helemaal bij ons DNA. Iedereen is op een of andere manier bij ‘kanker’ betrokken. Onze Plopsa-medewerkers komen uit alle hoeken van het land, en we zullen dit project in het hele land onder de aandacht brengen.”

Versterking gezocht

Concreet wordt er op 15 en 16 juni 24 uur gelopen/gewandeld vanaf 15 uur, in en rond Plopsa. Het wandelparcours vertrekt vanaf het Proximus Theater, waar alle teams een standje krijgen. Het parcours loopt langs de Kiosk, waar animatie wordt voorzien, door de foyer van het Proximus Theater, langs de achterkant van Mayaland en de Big & Betsy-hoeve.

Sarah Dejaegere geeft nog mee: “Team Levensloop Westkust telt momenteel acht comitéleden, maar gemotiveerde mensen en nog meer vrijwilligers zijn altijd welkom!”