Levensgroot kunstwerk ‘Tranen van de zeemeermin’ te bewonderen: “Aandacht voor plastic tsunami”

Kunstenaar en activist Philip Gadeyne uit Oostduinkerke (64) plaatste op zijn oprit van zijn woning een opvallend kunstwerk. Het levensgrote kunstwerk ‘De tranen van de zeemeermin” klaagt onder meer de vervuiling van de zee aan waar heel wat plastic afval te vinden is. “Wie stopt deze plastic tsunami?” vraagt Philip zich af.

Dat onze zeeën doordrongen zijn van het plastic afval is geweten. “Het gaat vaak om plastic bolletjes van 2,5 a 5 millimeter”, zegt Philip Gadeyne uit Oostduinkerke.

“Zeemeermintranen of ‘nurdles’ of pellets zijn deze ovaalvormige plastic bolletjes die in de industrie gebruikt worden als grondstof om allerlei plastic onderdelen van te maken. Het transport over de hele wereld gebeurt vaak met containerschepen over zee. Wanneer dan iets fout gaat, als bijvoorbeeld een zak openscheurt, komen ze in de zeeën, oceanen en binnenwateren terecht.”

Opruimen onmogelijk

“Zo belandden honderden miljoenen van deze bolletjes in ons milieu. Je vindt ze zelfs op onze stranden als je goed kijkt. Opruimen is vaak onmogelijk. Deze plastic bolletjes hebben verwoestende effecten op ons milieu.” Om dat aan de kaak te stellen maakte Philip een levensgroot kunstwerk genaamd ‘De tranen van de zeemeermin.’

Het is tot op nieuwjaar te bewonderen op zijn oprit in de Azaleaweg 5 in Oostduinkerke. “Bedoeling is om de vervuiling bespreekbaar te maken maar daarnaast is het bij een drankje ook een verbindingsmoment tussen buurtbewoners.” (JH)