Levensgenieter Jan Sengers (60) uit Koksijde overleeft tragisch motorongeval niet, zoon Robbe neemt tractorchauffeur niets kwalijk

Het verdriet bij de familie van de 60-jarige Jan Sengers uit Koksijde is groot. De man verloor zaterdagmiddag het leven nadat hij met zijn motor zwaar in botsing kwam met een afslaande tractor. “Papa was een echte levensgenieter. Hij stond aan de voordeur van zijn pensioen en had nog vele plannen”, zegt zoon Robbe (18), die de tractorbestuurder niets kwalijk neemt.

Jan Sengers was een echte motorliefhebber en nam zaterdagmiddag dan ook zijn tweewieler om snel nog even naar zijn werk in de transportsector in Diksmuide te rijden. Daar moest hij nog iets regelen met een vrachtwagen.

Op de terugweg naar huis liep het even na 16 uur helemaal verkeerd in de bochtige s’ Heerwillems in Avekapelle bij Veurne. Een 21-jarige tractorchauffeur wilde met zijn tractor met kar een erf opdraaien.

Beide bestuurders hadden elkaar niet gezien. Jan kwam zwaar in botsing met de tractor en overleed ter plaatse. Hij laat zijn vrouw Gina en zoon Robbe (18) na.

Zijn vrijheid

Jan werd geboren in Breda, maar verhuisde 30 jaar geleden naar de Ardennen in België. “Papa leerde daar mijn mama kennen en ze besloten om naar zee te verhuizen. Sinds ik 2,5 jaar ben, wonen we in Koksijde”, zegt zoon Robbe.

“Papa was een echte levensgenieter. Hij voelde zich Belg maar had ook nog de Nederlandse mentaliteit. Hij hield van alles in het leven. Alles vond hij leuk. Binnen twee jaar zou hij samen met mama met pensioen gaan en ze hadden nog heel veel plannen.”

Reis met zeilboot

“De boot in de familie wou hij opknappen om er dan mee rond te varen. En samen met mama wou hij de wereld ontdekken, liefst via een reis met een zeilboot. Het heeft allemaal niet mogen zijn. Motorrijden was een andere grote passie van hem: hij reed zelfs nog naar Spanje. Dat was echt zijn vrijheid.”

“Eigenlijk hadden wij altijd wel wat schrik want de risico’s zijn er nu eenmaal. Vorig weekend ging hij nog met de motor op bezoek bij zijn familie in Nederland. Hij vertelde het ons niet, omdat we ons geen zorgen zouden maken. Zo was papa: altijd begaan met iedereen. Altijd lief. Wij zullen hem heel hard missen.”

Gesprek met tractorchauffeur

Naast zijn eigen verdriet heeft Robbe troostende woorden voor de 21-jarige tractorchauffeur. “We nemen hem niets kwalijk, echt niet. Hij is zelf nog zo jong en heeft papa wellicht nooit gezien, omdat er vlakbij een bocht is.”

“We hebben ontzettend veel verdriet, maar hebben er tegelijk veel vrede mee dat noch papa noch die tractorbestuurder fouten maakte. Ik zou die jongen zelfs heel graag eens spreken, moest hij dat zelf willen. In ieder geval zullen we hem een kaartje sturen.” De uitvaart van Jan is komende zaterdag in de Sint-Pieterskerk in Koksijde. (JH)