Levenloos lichaam aangetroffen in Kuurne: parket sluit verdacht overlijden niet uit

In de Sterrewijk in Kuurne is woensdag het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het parket van Kortrijk onderzoekt of het om een verdacht overlijden gaat.

De man werd woensdagavond gevonden naast zijn echtgenote. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Het koppel zou al enige tijd kampen met gezondheidsproblemen. Omdat de omstandigheden van het overlijden van de man niet duidelijk zijn, kwam er een wetsdokter ter plaatse. Het lichaam van de man is meegenomen voor een autopsie. Die moet meer duidelijkheid schaffen over de doodsoorzaak.

Intussen sluit het parket een verdacht overlijden niet uit, dat bevestigt woordvoerder Tom Janssens. Verder wordt voorlopig geen commentaar gegeven, het onderzoek loopt.