Levende koersencyclopedie bij Traject +30 in VTC Varsenare

Muziek- en wielerfans in hart en ziel. Dat zijn de (stilaan) oudjes van Traject +30, dat zijn oorsprong vond in concerten in de jaren 80 van de vorige eeuw. Op zaterdag 15 februari hebben ze niemand minder dan José De Cauwer en Rik Vanwalleghem te gast in het VTC Varsenare.

“Wij zijn een feitelijke vereniging, opgericht in 2012, uit een vriendenkring. In een ver verleden (vandaar onze naam Traject+30), in de jaren tachtig organiseerden we tal van liveconcerten in de Groene Meersen in Zedelgem”, zegt Marc Defreyne, die samen met Marijke Verschaeve en Franky Kimpe de overblijvers zijn van de organisatie. “TC Matic, The Bollock Brothers, Doe Maar, Level 42, Killing Joke, The Untertones… we hebben hen allemaal over de vloer gekregen in deze muzikaal rijke periode. Legendarische namen!” Sinds een tiental jaar pikt het viertal de draad weer op. “We organiseren jaarlijks in februari een evenement, met een hart voor muziek en sport.” Het is de bedoeling van Traject+30 om mensen samen te brengen en hen een avond te bezorgen waarbij opnieuw een glimlach op hun gelaat getoverd wordt. Er worden ook foto’s en korte films getoond, wat het alleen maar aangenamer maakt. Deze avond is beslist niet alleen voor de wielerfreak, maar ook voor een breder publiek. (PA)