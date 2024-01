‘Levende boeken’ verbreken taboes in de bib

Momenteel kan je inschrijven voor de sessie ‘De Levende Bibliotheek’, die plaatsheeft op zaterdag 3 februari vanaf 14 uur in bib De Letterbeek, Veurnestraat. Tien mensen komen er getuigen over allerlei problematische zaken, kwetsbaarheid waarmee ze zelf af te rekenen hebben. Het betreft een organisatie van de Poperingse bib, in samenwerking met Avansa Westhoek, Thus vzw, het Sociaal Huis Poperinge en het psychiatrische ziekenhuis H. Hart Ieper.

“Twee jaar geleden organiseerden we dit concept al eens, met heel veel succes. De boeken in de bib worden die namiddag mensen van vlees en bloed. Stuk voor stuk hebben ze vooroordelen aan den lijve ondervonden. Nu doen ze hun verhaal, en helpen ze stereotypen te doorbreken”, zegt bibmedewerker Stefaan Kempynck, die met het concept kon kennismaken in Zweden.

‘Binnenfretters’

“De Westhoekers zijn gekend als ‘binnenfretters’, maar de Levende Boeken zijn taboedoorbrekend. Komen onder andere aan bod: Aaron over zijn spierziekte, Heidi over haar alcoholverslaving, Tristan als transgendere landbouwer, Wim over zijn pleegoudergezin, een slechtziende, een kankerpatiënt, iemand die seksueel misbruikt werd, iemand met hoogsensitiviteit enz.”, aldus cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

Overzicht

“Voor eenmaal leent de bibliotheek geen boeken uit, maar personen. Bij het begin van de Levende Bibliotheek krijg je een overzicht van de tien Levende Boeken. Kies het verhaal dat jou het meest aanspreekt en maak kennis met de man of vrouw achter het verhaal. Als lezer hoor je een inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis over verlies, geluk, ziekte, hoop en herstel. In die tijd krijg je de gelegenheid om het Levend Boek te leren kennen, in een persoonlijk gesprek, van mens tot mens”, aldus nog Stefaan Kempynck.

Van 14 tot 17 uur zitten ze in een ‘spreekhoekje’ in de bib, waar ze telkens mensen ontvangen om een half uurtje te getuigen over hun levensloop. In plaats van te lezen, neem je plaats en luister je naar het verhaal van degene die tegenover jou zit.

Open gesprek

Caroline Deknudt, educatief medewerkster bij Avansa Oostende-Westhoek, benadrukt dat de Levende Bibliotheek niet zozeer gaat over ‘verhalen vertellen’, maar over echt contact leggen. “In een open gesprek kunnen bezoekers van de Levende Bibliotheek alles vragen en hun vooroordelen bespreken met een persoon die ze in het dagelijks leven misschien niet snel zouden ontmoeten. We geloven dat een goed gesprek begrip en respect voor elkaar kan bevorderen en bijdraagt aan een warme samenleving.”

Inschrijven kan via www.poperinge.bibliotheek.be/levende-bibliotheek, waar een overzicht staat van alle Levende Boeken. Info: 057 33 29 02.