Levend Erfgoedhoflabel voor Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Brugge

Kinderboerderij De Zeven Torentjes in Brugge mag op Erfgoeddag het Levend Erfgoedhoflabel in ontvangst nemen. Een terechte onderscheiding, want op de kinderboerderij zijn heel wat oude streekeigen rassen aanwezig. In totaal gaat het om 115 dieren, en naast Houtlandse en Vlaamse schapen zijn dat konijnen, varkens, koeien, geiten, kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, een paard en een ezel.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem onderstreept dat het om een unieke erkenning gaat. “De Kinderboerderij is lid van de vzw Steunpunt Levend Erfgoed, die opkomt voor het bewaren van oude en streekeigen rassen. Het is deze vzw die het label aan de houders van authentieke erfgoeddieren uitreikt. In heel Vlaanderen zijn er slechts negen boerderijen met dit label, in West-Vlaanderen zelfs maar twee.”

Zondag aanstaande valt er vanaf 13.30 uur heel wat te beleven op de Kinderboerderij. De workshop lederbewerking afficheert al volzet, maar daarnaast zijn er onder andere demonstraties schapen hoeden, op een authentieke manier schapen scheren, hoeven van paard en ezel bekappen en wol spinnen. Voor de jongsten zijn er volksspelen, en op de grimestand kunnen ze een leuke dierensnoet krijgen.

Wandelpaden krijgen dolomietlaag

Meteen na de Erfgoeddag, tussen 24 april en 15 mei, worden de bestaande wandelpaden op de Kinderboerderij heraangelegd in dolomiet. “Zo is de Kinderboerderij makkelijk toegankelijk voor wie de dieren wil komen bezoeken. De Zeven Torentjes is een prachtige boerderij met verschillende unieke dierenrassen. Iedereen moet hiervan kunnen genieten”, geeft de schepen nog mee. (CGRA)