Leven van familie Van Peteghem staat in teken van dans en obstakelrun: “We zijn onze ouders héél dankbaar voor alle opofferingen”

Bij de familie Van Peteghem uit de Vrijlatenstraat in Ruddervoorde hebben ze sinds januari van dit jaar een tweede Krak in huis. Hun jongste zoon Kaena (15) werd in 2023 verkozen tot Kinderkrak van Oostkamp en dit jaar mocht zijn broer Luka (18) de titel van Krak van Oostkamp in ontvangst nemen.

De ouders van Kaena en Luka, Kenneth Van Peteghem (48) en Wendy Coene (44), genoten mee van de titel van hun beide zonen en verdienen elk op hun eigen manier ook erkenning voor hun opofferingen bij de hobby’s van Luka en Kaena. Kaena blinkt uit in de verschillende dansdisciplines. Zijn Krak-titel verdiende hij door zijn Vlaamse Titel in de klasse Solo Modern bij dansfederatie Buldo. Hij werd ook vice-Belgisch kampioen bij de dansfederatie Danssport Vlaanderen en dit met zijn solo in Moderne Dans. Maar ook met hun smallgroep bij Dance Passion, een kleine groep van maximaal zeven dansers, heeft Kaena een knappe prestatie neergezet.

Wereldkampioen

Luka verdiende de titel van Krak doordat hij vorig jaar in september in het Zuid-Amerikaanse Costa Rica wereldkampioen obstakelrun geworden is in de ‘short course’ en in de ‘long course’. Daarmee bevestigde hij zijn Europese tweede plaats en zijn vier Belgische titels in deze discipline.

Door de beide hobby’s van Kaena en Luka is het privéleven van Wendy en Kenneth bijna volledig in het teken komen te staan van de danssport en de obstakelrun. Papa Kenneth werkt als ICT’er er bij Actemium in Aalter. Daarnaast is hij nog voorzitter van de Belgische federatie OCR. Hij is als senior ook nog actief als atleet. Mama Wendy is beleidsmedewerker bij de federale politie. Daarnaast was ze ook actief als bestuurslid van de Gezinsbond Ruddervoorde en is ze straatambassadeur, een verbindingspersoon tussen de buurt en de gemeentelijke overheid.

“Zonder de steun van onze ouders zouden we nooit op dit niveau staan”

“Het zijn twee totaal verschillende werelden waardoor we als ouders ons meestal moeten opsplitsen om Kaena en Luka te begeleiden naar een wedstrijd. Wendy heeft meer het dansen in zich en gaat daardoor veelal mee met Kaena. Ikzelf ga meestal met Luka mee naar zijn wedstrijden gezien mijn positie als voorzitter en omdat ik ook het nodige inzicht heb binnen de obstakel run door mijn eigen carrière”, zegt Kenneth.

Dat de agenda’s tijdens het weekend naast elkaar moeten gelegd worden, is duidelijk. “Zowel Kaena en Luka hebben veelal wedstrijden tijdens de weekends en dan is het puzzelen om te bepalen wie wat doet. Mijn man en ik zien elkaar dan ook niet veel, maar we weten voor wie we veel van ons privéleven opofferen. En we houden elkaar telefonisch op de hoogte over de prestaties van onze zonen”, vertelt Wendy.

Soms wel ongerust

Al kunnen deze telefonische updates al eens voor verontrusting zorgen. “Als ik dan bel tijdens een wedstrijd en het antwoord krijg dat alles goed gaat, maar er dan twee uur niets meer volgt, geen enkel bericht. Op zo’n moment begin je je als moeder toch een beetje zorgen te maken”, aldus Wendy, waarop Kenneth meteen antwoordt: “Maar we hadden toen geen bereik op het parcours.”

Luka en Kaena waarderen alle opofferingen van hun ouders enorm. “Mochten onze ouders ons niet op deze manier steunen en geloven in ons, dan zouden we nooit op dit niveau staan. Zowel mijn broer als ikzelf zijn hen daar erg dankbaar voor”, zegt Kaena.

Maar de belangrijkste taak van beide ouders is hun zonen met beide voeten op de grond houden en motiveren. “Ik herinner me nog de periode dat de uitslagen ondanks vele trainingsuren wat tegenvielen, maar we hen toch konden motiveren om verder te doen. Als dan de podiumplaatsen en overwinningen komen, moeten ze ook beseffen dat er de dag nadien opnieuw hard moet gewerkt worden. Maar het zijn stuk voor stuk mooie herinneringen die samen gemaakt worden”, besluit een trotse mama.