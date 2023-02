Levecq 1 met roosje Emilia verkozen tot prinsenpaar 2023 in Zwevezele

Tijdens de verkiezingsnacht van 11 februari naar aanleiding van het carnaval in Zwevezele werd Levecq 1 verkozen tot prins. Hij behaalde een mooie score met 1.663 voorkeursstemmen.

De verkiezingsfuif voor Prins Carnaval bracht dit jaar opnieuw heel veel volk naar de feesttent langs de Tramstraat in Zwevezele. Wanneer je het dorp binnenkwam, zag je duidelijk twee kleuren die de straten mooi inkleurden. De grote vraag was dan ook of de overwinning blauw of rood zou kleuren. Twee kandidaten, met elk hun campagnekleur, probeerden de zeer begeerde titel in ontvangst te nemen.

“De opkomst voor de verkiezingsfuif is opnieuw groot en in totaal kwamen er 2.417 mensen hun stem uitbrengen”, vertelt voorzitter van de Orde van de Bolhoed Geert Styl. “Je ziet duidelijk dat carnaval vieren met de voorafgaande prinsverkiezing leeft in Zwevezele. De twee kandidaten gaven de voorbije periode het beste van zichzelf. Elk op hun eigen manier voerden ze campagne. De Orde van de Bolhoed toont dan ook veel dankbaarheid naar de kandidaten toe. Zonder kandidaten kan er geen verkiezingsfuif plaatsvinden. Beide kampen verdienen een dikke pluim.”

Tevreden Prins

Iets na middernacht was de spanning te snijden en voelde je de stress tussen de kandidaten opborrelen. Uiteindelijk kwam de langverwachte uitslag. Levecq1 met Lorenzo Levecq en roosje Emilia behaalden de overwinning. De blauwtjes behaalden 1.663 stemmen.

Tegenpartij Frietje 1 met Olivier Verbecke en roosje Tessa behaalde duidelijk minder stemmen en kreeg 736 stemmen achter hun naam. Er stemden 18 mensen ongeldig.

“Het was een fantastisch en onvergetelijk moment toen ik hoorde dat ik verkozen werd tot prins carnaval”, vertelt de prins. “We beleefden een heel mooie voorafgaande periode en onze campagne was top. Volgende week zal ik dubbel en dik genieten van de carnavalsgekte.”

Ontgoocheling

Frietje 1 had het heel moeilijk en is ontgoocheld in het aantal behaalde stemmen. “Momenteel is de ontlading heel groot en ik ben opgelucht dat de uitslag eindelijk bekend is”, weet Olivier Verbecke. “Ik was voorbereid op verlies, maar toch doet verliezen veel pijn. Ik heb het moeilijk met het grote verschil in het behaalde aantal stemmen.”

Roosje Tessa vult aan: “We haalden alles uit de kan om zoveel mogelijk mensen warm te maken om voor ons te stemmen en de overwinning is ons niet gelukt. Bij een wedstrijd horen winnaars en verliezers en rood verloor. De beleving van campagnevoeren nemen ze ons alvast niet meer af en ik weet zeker dat ik volgende week uitbundig carnaval zal vieren.”

(NS)