Leute en Lapauw blikken 50ste aflevering van podcast ‘Barak Frituur’ in

Al 50 afleveringen lang laten Steven Lapauw (51) en Lennert ‘Leute’ Deleu (43) in hun podcastreeks ‘Barak Frituur’ een al dan niet bekende Wevelgemnaar over zijn leven en werk vertellen. Elke aflevering eten ze frieten uit de lievelingsfrituur van de gast. “Je hoeft geen BV te zijn om bij ons op de sofa te komen. Evengoed nodigen we de begrafenisondernemer uit om zijn verhaal te doen.”

“Voor mij een kleintje met stoverijsaus.” Steevast begint een aflevering van de podcast ‘Barak Frituur’ met het opnemen van een bestelling frieten van de gast. Normaal gebeuren de opnames van de podcast in de Reutelstraat, in de woonkamer van Steven Lapauw, die samen met Lennert Deleu de initiatiefnemers zijn van het project.

“Steven was ooit mijn Chiroleider en ook in de vakantiewerking en in de jeugdclub liepen we elkaar regelmatig tegen het lijf. Als we elkaar zagen, babbelden we vaak over Wevelgem”, vertelt Lennert Deleu. “In de coronaperiode gingen we wandelen en rijpte het idee om een podcast te maken. Het concept was mij toen al bekend, maar voor Steven was het totaal nieuw. We volgden een cursus over hoe je een podcast moet maken en de rest is geschiedenis.”

Minibus

“Het aanvankelijke plan was om in mijn minibus onze studio te maken”, voegt Steven eraan toe. “Toen we uitreden om onze eerste aflevering in te blikken, regende het die avond, wat heel wat gekletter op het dak van het voertuig veroorzaakte. We zijn dan maar in mijn living gekropen en gingen er niet meer weg. Alle afleveringen worden daar opgenomen, of toch bijna allemaal.”

Barak Frituur is een constructieve podcast over Wevelgem en zijn inwoners. “We kiezen een volledig onafhankelijke koers én laten burgers aan het woord”, schetst Steven Lapauw. “De eerste aflevering van 2024 was toevallig de 50ste aflevering. Daarmee wilden we wat speciaals doen en stappen we naar de luisteraars toe met een huiskamertour. We gaan langs in Wevelgem, in Moorsele en in Gullegem omdat we geen enkele van de drie deelgemeenten willen mismeesteren (lacht)”, aldus Steven.

Bloemenwinkel

Voor de eerste van de drie verjaardagsuitzendingen vonden Steven en Lennert onderdak in bloemenwinkel Bloemtist in Moorsele. Hun gast voor de feesteditie was VRT-journalist Tijs Mauroo. Die kwam vertellen over zijn werk, maar ook over zijn vroegere passie voor de duivensport. Bekend Wevelgems duivenmelker Willy Vanhoutte blijkt een van de mensen te zijn waar Tijs naar opkeek.

“Het is verbazend hoeveel Wevelgemnaars met iets bezig zijn”

“Er zijn nogal wat BV’s die in Wevelgem wonen of hebben gewoond en daarvan passeerde er al een aantal de revue”, zegt Lennert. “Ik denk aan Annelien Coorevits, Wannes Cappelle en Stefaan Degand. Voor die laatste zijn we naar Antwerpen getrokken voor de opname. Het is echter niet zo dat iemand ‘beroemd’ moet zijn om bij ons op de sofa te komen. Evengoed nodigen we de begrafenisondernemer uit om zijn verhaal te horen”, vertelt Lennert. “We leren heel wat nieuwe mensen kennen en het is fijn dat we de luisteraars dat ook laten doen.”

Solliciteren

“Het is niet dat we de grote namen uit Wevelgem najagen, maar het is mooi dat die aan bod willen komen bij ons. Gaandeweg keken we ook naar mensen met een toffe hobby of een passie. Moorsele blijkt de moeilijkste gemeente om gasten te vinden. Gelukkig krijgen we nu en dan een tip waarmee we aan de slag gaan. Of je kan solliciteren voor Barak Frituur? Wil je misschien ook eens komen, mijnheer de journalist? (lacht). Maar inderdaad, er zijn mensen die zich aanbieden.”

Dat de opnames gebeuren in de woonkamer van Steven, is wellicht een van de sterktes van de podcast. “Onze gasten nemen plaats in mijn zetel. De opnames worden telkens op vrijdagavond gedaan, het einde van de werkweek. Dat allemaal zorgt ervoor dat onze gasten aan het vertellen slaan, wat zorgt voor boeiende gesprekken. Het gebeurt dat luisteraars ons feedback geven, vaak positieve, maar er is soms ook kritiek. We staan daar voor open en als het terecht is houden we er zeker rekening mee.”

Lijstje

Steven en Lennert zijn van plan om nog een tijdje verder te doen. “We hebben wel nog een lijstje. Het is verbazend hoeveel Wevelgemnaars met iets bezig zijn. Het toffe is dat we met onze podcast gespreken op gang brengen in onze gemeente en daarvoor doen we het een beetje.”

Frituur Barak is onder meer te beluisteren via Spotify.