Leuke stageplaats gezocht? Word stagiair bij De Zonnegloed!

Studenten die op zoek zijn naar een uitdagende stageplaats kunnen bij dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren terecht.

“Als sanctuary bieden wij opvang aan meer dan 130 soorten in- en uitheemse dieren. Dit maakt De Zonnegloed een uitdagende en leerrijke plek om stage te lopen en ervaring op te doen in het verzorgen wilde dieren. Wij verwelkomen studenten graag in ons team als stagiair”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert. “Als stagiair kan je voeder voorbereiden, verblijven en park onderhouden, meehelpen aan het onthaal en medisch assisteren indien mogelijk.”

Vier weken

“Om in aanmerking te komen voor een stageplaats wordt een minimum van vier weken vereist. Voor wie van ver komt, is er de mogelijkheid om intern te overnachten. Er zijn nog meerdere stageplaatsen beschikbaar in de maanden november tot en met februari. Ook in de zomerperiode verwelkomen we graag studenten. Ben jij enthousiast geworden, meld je dan aan via het formulier op onze website.”