Leuke dierenweetjes tijdens audiotour in De Zonnegloed: “Houdt de bruine beer een winterslaap?”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren heeft een audiotour uitgewerkt. Via een QR-code ontdek je weetjes over de dieren. In het park werden 14 borden verspreid. Ringstaartmaki, Chinese muntjak, Schotse hooglander, Lynx, emoe en luipaardgekko komen onder andere aan bod. “We delen weetjes over fluitende apen, geuroorlogen tussen ringstaartmaki’s, blaffende herten, Europa’s grootste uil, een religieuze roofvogel, de grootste poezen, zingende apen”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Met de audiotour maken we de beleving nog persoonlijker en levendiger”, zegt Karel Ackaert, verantwoordelijke dierenopvangcentrum De Zonnegloed. “Het is een verzorger die vertelt over de dieren. Hij neemt je echt mee in zijn verhaal en leven, en in dit van de dieren zelf. Het spreekt nog veel meer aan dan teksten lezen. Het leuke is ook dat we met verschillende geluiden van de dieren kunnen werken. Het is ook super voor de kinderen tijdens een schoolreisje.”

Blaffende herten

In het park werden 14 borden verspreid met een QR-code. Die moet je scannen met je smartphone en kan je laten afspelen op je gsm. “Bezoekers ontdekken 1.000 zaken over de dieren. De verschillende geluiden die bizons maken, het gedrag van de dieren tijdens de verschillende seizoenen en de verzorging van de dieren. Ook over fluitende apen, geuroorlogen tussen ringstaartmaki’s, blaffende herten, Europa’s grootste uil, een religieuze roofvogel, de grootste poezen en zingende apen hoor je iets”, zegt Karel.

Wakende stokstaartjes

“Welke leuke weetjes kan je ontdekken tijdens de audiotour? Bij de stokstaartjes ontdek je meer over hun natuurlijke zonnebrillen. Stokstaartjes zijn heel goed in het houden van de wacht. Er staat altijd minstens één lid van de familie op zijn achterpootjes de omgeving af te speuren. Als hij zo staat, gebruikt hij zijn staartje als steun. Wanneer er een roofdier in de buurt komt, slaat hij alarm”, vertelt Karel. “Onze bruine beren komen ook aan bod tijdens de audiotour. Als bezoeker krijg je een antwoord op de vraag: ‘houdt de bruine beer een winterslaap? De meeste mensen zullen daar volmondig ‘ja’ op antwoorden, maar is dat wel zo? Je ontdekt het tijdens onze audiotour!”