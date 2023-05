Letterkapster Greet neemt deel aan Ateliers in Beeld

Tijdens het weekend van 6 en 7 mei nemen over heel Vlaanderen beeldende kunstenaars deel aan Ateliers in Beeld. Tijdens dit grote open atelierweekend zwiert ook letterkapster Greet Claeys de poorten van haar atelier open. Dat doet ze samen met gastkunstenaar Edward Vandaele, die uitpakt met bronzen beelden.

“Ik nam ook deel aan de expo in het vroegere ziekenhuis De Zande, waardoor ik hard moest werken om genoeg beelden te hebben. Zo heb ik een bank en tafel gecreëerd, zodat mijn stenen vlotter te hanteren zijn en waarbij ik gemakkelijker kan werken”, legt Greet Claeys uit. “Meer dan 1.400 ateliers schreven zich voor dit evenement in. De deelnemende kunstenaars beoefenen één of meerdere kunsttechnieken. Het is een laagdrempelige manier om je werk en werkplek aan het publiek te tonen. Het atelier is de plek waar beeldend werk wordt gemaakt, waar je de sporen ziet van het maakproces. Juist tijdens dat weekend is er door Zorgzaam Beernem een fietslus ingelegd waarbij men zelf het vertrekpunt kan bepalen en een eigen route samenstellen. Mijn huis in Steenoven 9 in Oedelem heb ik hierin laten opnemen, zodat de bezoekers vooraan het huis mijn stenen kunnen ontdekken en naar achter lopen, waar in de binnentuin de bronzen beelden een plaats zullen vinden.”

Praktisch

“Op zaterdag 6 mei zijn we open van 10 tot 20 uur. Op zondag 7 mei kan men de tentoonstelling bezoeken vanaf 11 tot 17 uur”, aldus Greet Claeys, die bezig is met een nieuw ontwerp. “Het kan een spreuk bevatten voor mijn eigen graf, maar het is nog een beetje te vroeg”, lacht de kunstenares.

Tijdens dit weekend kan de bezoeker ook kennis maken met de B&B Driesprong, die gevestigd is op hetzelfde adres. (Reginald Braet)