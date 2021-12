Letse Bijenkorf zorgt voor beroering op gemeenteraad

Op advies van internationale historici neemt de gemeente het Lets monument weg in Zedelgem dorp. Na overleg met de partners in Letland zal het wellicht een plaats krijgen in Vloethemveld. Een foute beslissing tegen vrijheid, vindt Vlaams Belang Zedelgem.

Het kunstwerk herdenkt de Letten die met de Duitsers meevochten, en op het einde van WO II gevangen zaten in Vloethemveld. Het magazine Paris Match startte de discussie of dit wel gepast is. De gemeente won de raad van een groep Europese historici in, en kreeg het advies om de Bijenkorf weg te nemen. “Na overleg met de Letse ambassadeur, en het Museum van de bezetting van Letland denken we na over een plaats in Vloethemveld waar het krijgsgevangenkamp was. De expertengroep denkt dat het een innovatief project met Europese betekenis kan worden”, duidde schepen van Erfgoed Jurgen Dehaemers in de jongste gemeenteraad.

Ontbrekende verslagen

Pol Denys (Vlaams Belang) reageerde gepikeerd op de beslissing. Als de drijvende kracht achter het kunstwerk vindt hij dat verslagen in het dossier ontbreken. “Het is historisch incorrecte kadering”, zei hij erover. Met het Lets museum ging de gemeente niet in dialoog, en ook de Letse ambassadeur gaat tegen de expertengroep in: “De herinnering aan de complexe Letse geschiedenis (waarbij Letland zowel leed onder het nazi- als het Sovjetregime) moet met respect voor de Letse nabestaanden worden behandeld.”

Geen naziverering

Bij de oppositiepartijen sprak de N-VA zich niet uit, en wacht liever meer wetenschappelijke info af. Voor Groen en Vooruit is het controversieel monument verwijderen de juiste optie. Het mag voor hen terugkeren in de historisch juiste omgeving, én juist beschreven. Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) repliceerde met klem dat het niet gaat over naziverering, maar over “vrijheid met een kunstwerk, dat unaniem werd gedragen door deze raad.”

Vochten de Letse soldaten gedwongen of vrijwillig mee met nazi-Duitsland? is de essentiële vraag. “Voor een vrijheidssymbool eer je geen krijgsgevangenen die nazicollaborateurs blijken te zijn”, sprak Ivan Lahousse (Groen.) Historici, en ook Letse deskundigen, zeggen dat de Letse soldaten in Zedelgem niet verplicht hebben moeten meewerken met Duitsland of Rusland, maar vrijwillig, besloot schepen Naessens.” Het kunstwerk was een heel positief verhaal, maar het is heel spijtig dat het ons niet volledig werd verteld.” Wanneer de Bijenkorf opnieuw te zien zal zijn, is niet bekend. (HV)