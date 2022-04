Lessen in hogeschool Vives kunnen nog niet hervatten na cyberaanval

De lessen in hogeschool Vives in West-Vlaanderen kunnen nog niet hervatten na de cyberaanval van afgelopen week. In de vakantie moesten alle systemen van de hogeschool worden stilgelegd na een cyberaanval. Het heropstarten van die systemen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De school hoopt woensdag te heropenen.

Hogeschool Vives werd midden in de vakantie getroffen door een cyberaanval. Hackers probeerden data in handen te krijgen en daarom werden alle systemen van de hogeschool tijdelijk stilgelegd. Dat heeft vooral effect op de online platformen en het mailverkeer.

Om alle data veilig te stellen, moeten nu de paswoorden van zo’n 17.000 gebruikers aangepast worden. “Dat neemt meer tijd in beslag dan gedacht. We moeten iedereen contacteren en door de vakantie hebben we nog niet alle zaken rond gekregen”, zegt algemeen directeur Joris Hindryckx. Pas daarna kunnen de systemen heropgestart worden.

De school blijft ondertussen gesloten. “We bekijken de situatie dag per dag, maar dinsdag kunnen de lessen nog niet gestart worden. Wij hopen dat we woensdag opnieuw kunnen van start gaan”, aldus Hindryckx.