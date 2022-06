Les Figurettes Fénoménales hangen hun zilveren danslaarsjes aan de haak

Na acht jaar houdt het olijke dansgezelschap Les Figurettes Fénoménales op te bestaan. Zaterdag op Reckebilck in Menen geven ze hun laatste twee shows.

De vrolijke dames dertigers, veertigers en vijftigers noemden zichzelf burleske majorettes zonder stok en zorgden de voorbije acht jaren voor animo op heel wat straattheaters en andere feestjes.

Onverwacht afscheid

Woensdagavond kondigden ze geheel onverwacht via Facebook het einde van de groep aan: “Acht jaar geleden verrezen tien jonge deernes op het Vander Merschplein uit de as van de feniks geselecteerd op lef maar vooral op geluk. Wat een eenmalige act zou zijn, groeide uit tot een Meens begrip, een show die jong en oud beroerde en een hechte vrouwenclan. Na 79 memorabele optredens, ontelbare fijne herinneringen en vele welverdiende after drinks bij Patje hangen wij onze zilveren botjes na acht onvergetelijke jaren aan de haak”, klonk het via Stephanie Viane.

Laatste optredens

Wie de Figurettes nog een laatste keer aan het werk wil zien kan komende zaterdag terecht tijdens Reckebilck op het Vander Merschplein in Menen. Om 15 uur en om 18 uur dansen ze nog een allerlaatste keer alle glitter van hun lijf.